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Osmangazi’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

BURSA 14.06.2022, 17:28
Osmangazi’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Osmangazi İlçesi Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi ve civarında 15 Haziran 2022 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."

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