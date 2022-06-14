Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mavi Vatan tepkisi: "Hiçbir siyasi partinin bu duruma düşmesini istemeyiz"
Osmangazi’de su kesintisi
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.
BURSA 14.06.2022, 17:28
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Osmangazi İlçesi Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi ve civarında 15 Haziran 2022 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."