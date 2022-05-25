Osmangazi’de su kesintisi

Osmangazi’de yapılacak çalışmalar doğrultusunda bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ’den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Demirtaş-Sakarya Mahallesi ve civarında 26.05.2022 tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak"