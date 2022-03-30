Osmangazi’de su kesintisi

Bursa Osmangazi ilçesinin bazı mahallelerinde yapılacak çalışmalardan dolayı su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Osmangazi ilçesinde Dikkaldırım Mahallesi Büklüm ve Dikkaldırım Caddesi ile civarında, Hüdavendigar Mahallesi Esen, Güneş, Bent ve Kanal caddeleri ile civarında (yarın) perşembe günü saat 10.00 - 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak"