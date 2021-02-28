banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar

Osmangazi’de spor ve eğlencenin adresi Macera Park

Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler’de 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Parkı açılış için gün sayıyor. Çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı tesis, Bursalıların yeni eğlence merkezi olacak.

BURSA 28.02.2021, 13:30
2
Osmangazi’de spor ve eğlencenin adresi Macera Park

Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler’de 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Parkı açılış için gün sayıyor. Çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı tesis, Bursalıların yeni eğlence merkezi olacak.

Bütçesini en verimli ve etkin şekilde kullanmasının neticesinde yatırımlarını tüm dünyanın ekonomik kriz yaşadığı pandemi döneminde dahi sürdüren Osmangazi Belediyesi, Hamitler’de inşa ettiği Macera Parkı Bursalılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulan Macera Parkı, ’Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, ’merkez kule, ahşap macera parkuru zip coaster, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, serbest düşüş, fitness alanı, kır kahvesi’ gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak. Ayrıca parkta bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak.

Parkta spor ve eğlencenin yanı sıra bisiklete binmeyi sevenler için özel bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunuyor. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere odaklanan proje kapsamında bölge ağaçlarla yeşillendirildi.

Çalışmalarda sona gelindi

Salgının ardından normal yaşantılarına dönecek olan vatandaşların, özellikle de gençlerin virüssüz günlere kavuşmanın verdiği mutlulukla gönüllerince eğlenmesini sağlayacak olan Macera Park inşaatındaki çalışmalarda sona gelindi. Parktaki yürüyüş yollarına granit bazalt kaplı kemer taşı döşeyen ekipler, çocuk oyun alanının zeminini ise kauçukla kapladı. Tesisin girişi araç girişi için düzlenerek asfalta hazır hale getirildi. Macera Parkı içerisinde yer alan tesislerdeki ince işçilikler devam ederken, otopark alanının asfaltlanması ve giriş kapısının takılmasının ardından dev proje yaz aylarının başında hizmete açılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Macera Parkı’nın gençlerin heyecan dolu anlar yaşayacağı, vatandaşların ise aileleri ile güzel gün geçirebileceği bir tesis olacağını söyledi. Tesisteki çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “Macera Pakı, içerisinde yer alacak oyun grupları, tırmanma üniteleri ve çevre düzenlemeleri ile spor ve eğlenceyi bir arada buluşturacak. Yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak bu tesisin ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 24 39
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 26 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 25 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20