Osmangazi’de ‘Sıfır Atık’ seferberliği

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçedeki okullarda düzenlediği eğitim programı çerçevesinde öğrenci ile öğretmenlere çevre hassasiyetine yönelik çalışmaları anlattı.

Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen sunumda ilk olarak öğrencilere iklim değişikliğinin çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra ise alanında uzman kişiler; Osmangazi Belediyesi’nin sıfır atık mevzuatı ve geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmalar ile binalarda sağlanması gereken enerji tasarrufuna değindi. Sunumlar sonunda öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla konuya dair sorular yöneltilirken, doğru cevabı bilenlere çevre bilincini aşılayan hediyeler verildi.

Öğrencileri 1. Sınıf Atık Getirme Tesisi’ne davet eden Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, “Son yıllarda tüm dünyada iklim değişikliği ve sıfır atık konularında ciddi çalışmalar yapılıyor. Bizler, bu nedenle dönüşümü mümkün olan atıklar ile tehlikeli atıkların çöpe atılmaması, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sistemine kazandırılması için okullarda ve mahallelerimizde gerekli eğitim seminerleri düzenliyoruz. Belediyemiz sınırlarında oluşan atıkları, haftada bir gün atık toplama araçlarımız, gezici mobil atık getirme araçlarımız ve motorlu iletişim sorumlularımızla topluyoruz. Demirtaş bölgesinde 5 dönüm araziye kurulan tesisimizde; evlerden çıkabilecek organik çöpler harici ambalaj atıkları, lastikler, ahşap malzemeler, elektronik atıklar, atık pil ve akümülatörler, tekstil atıkları değerlendiriliyor. Aynı zamanda doğa ve insan sağlığına zararlı olan floresan lamba, kullanım ömrü geçmiş ilaçlar ve evlerde oluşabilecek atıkları da tehlikeli atık depolama bölümünde saklanıyor” dedi.