Osmangazi’de sağlık farkındalık seminerleri

Osmangazi Belediyesi, Özel Doruk Hastanesi işbirliğiyle personeline sağlık farkındalık seminerleri düzenledi.

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen sağlık farkındalık seminerlerine, personel yoğun ilgi gösterdi. Özel Doruk Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Fatih Yeğen, seminerlerin ilk haftasında bağırsak kanseri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İkinci haftada ise Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatoş Deniz Yiğittürk, kadın personellere alanıyla ilgili soru cevap şeklinde ilerleyen bir sunum yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hizmet içi eğitimlere yıl boyunca devam edeceklerini duyurdu.