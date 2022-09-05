Osmangazi’de ruhsatsız yapıyla mücadeleye devam

Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında yer alan Kirazlı Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen beş ruhsatsız yapıyı yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Uludağ bölgesinde yer alan Kirazlı mahallesinde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen 5 evi yıktı. Kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapıların yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız evleri iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.