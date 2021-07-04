Osmangazi’de ‘Orhon Yazıtları’ zirvesi

Osmangazi Belediyesi, kardeş belediye olduğu Moğolistan’ın Arhangay Belediyesi ile ortaklaşa “Uluslararası Orhon Yazıtları ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu” düzenliyor.

Tarihte ilk kez ‘Türk’ kelimesinin geçtiği Orhon Yazıtları’nın yer aldığı Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile geçtiğimiz yıl kardeş şehir olan Osmangazi Belediyesi, kardeşlik ilişkilerini ortak kültürel etkinliklerle güçlendiriyor. Türkiye, Kırgızistan, Moğolistan ve Japonya’dan akademisyenlerin oluşturduğu Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Uluslararası Orhon Yazıtları ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu” Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde 6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak programda, farklı ülkelerden 20’yi aşkın akademisyen katılımcı olarak bulunacak. Türk-Moğol ilişkilerinde çeşitli görevlerde bulunmuş bürokratlar, STK temsilcilerinin olacağı sempozyum kapsamında Moğol müziğine ait esintiler de yer alacak.

İki gün sürecek sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilerek, bilim dünyasına kazandırılacak.