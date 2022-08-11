Osmangazi’de metruk bina sorununa kökten çözüm

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çeşitli nedenlerle zamanla kullanılamaz hale gelerek vatandaşlar için risk teşkil etmeye başlayan metruk binalar ile mücadele eden Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde neredeyse her gün bir metruk binanın yıkımını gerçekleştiriyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkılması adına yoğun bir çalışma yürüten Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Hamzabey Mahallesi 2. Bilen Sokak üzerinde bulunan bir metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tüm önlemler alındı. Yıkım sonrası molozlar da ekipler tarafından kaldırılarak çevre temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Mahallelerimizde terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları tespit edip, yasal prosedürleri tamamladıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edecek” dedi.