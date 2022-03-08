Osmangazi’de kadınlar baş tacı

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü farklı etkinliklerle kutladı.

Dünya Kadınlar Günü’nde birbirinden farklı etkinliklerle farkındalık oluşturan Osmangazi Belediyesi, ilçede görev yapan kadın muhtarları da unutmadı. Kadınların her zaman baş tacı olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, Tarihi Merinos Tren İstasyonu’nda kadın muhtarlara çiçek dağıttı.

Ayrıca, etkinlikler kapsamında Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri ile Osmangazi Belediyesi’ndeki kadın müdürleri buluşturan ‘İçten Dışa Güzellik Sohbetleri’ düzenlendi. Doburca Değirmenpark Tesisleri’nde profesyonel makyaj uzmanı Livza Uyar’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide, 2022 makyaj trendlerinin yanı sıra nefes terapileri ve güzel yaşam formülleri anlatıldı.