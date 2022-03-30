Osmangazi’de kaçak hobi evi yıkımları sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Çeltik Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine ‘hobi bahçesi’ adı altında inşa edilen 30 kaçak yapının yıkımına başladı.

Tarım arazilerinin talan edilmesinin önüne geçmek için kaçak yapıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Osmangazi Belediyesi, yapılan denetimler sırasında ruhsatsız ve imara aykırı olarak yapıldığı tespit edilen binaları bir bir yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Çeltik Mahallesi’nde yürütülen denetimlerde, tarım arazisi üzerinde ‘hobi bahçesi’ adı altında inşa edilen 30 kaçak yapının yıkımı için çalışma başlatıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkımlar öncesinde her yapıyı tek tek kontrol eden ekipler, içerideki eşyaları polis nezaretinde teker teker boşalttı. Evlerdeki eşyaların boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi’ne bağlı ekipler, iş makineleri ile kaçak yapıları yıktı. Yıkımlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.