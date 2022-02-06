Osmangazi’de ipek böceği yetiştiriciliği kursu

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, son olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ‘İpek Böceği Yetiştiriciliği Kursu’ düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa Felsefe Kulübü, Kozabirlik, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen kursa öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Kurs eğitmeni Süleyman Akyüz, Dr. Rüştü Burlu ÇES öğrencilerine ‘ipek böcekçiliği nedir, ipek böceği nasıl bir canlıdır, ipek böceği ne ile beslenir ve ipek böceği nasıl bir canlıdır’ konularında bilgiler verdi.

Bunun yanı sıra soru cevap şeklinde ilerleyen eğitim sonunda öğrencilere katılım sertifikası takdim edildi.