Osmangazi’de fotoğraf tutkunları hünerlerini sergiledi

Osmangazi Belediyesi Fotoğraf Kulübü (OSFOT) bünyesinde yer alan kursiyerler, kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan ‘Resim Çizilir, Fotoğraf Çekilir’ temalı sergiyi vatandaşların beğenisine sundu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen serginin açılışına; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’in yanı sıra Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, eğitmenler, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Fotoğrafa gönül veren kişilerin bu kulüpte buluştuğunu belirten Seferler, “Toplam 26 kursiyerimiz, dönem boyunca Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı anlamına gelen Afiap ünvanlı eğitmenimiz Gülşah Talay ile belediyemizin farklı mekanlarında çekimler gerçekleştirdi. Daha sonra Bilgi Evlerimizin değerli resim öğretmenleri Müberra Deniz ve Asuman Kaban’a teslim edilen fotoğraflar, 8 ile 12 yaş arası öğrencilerimizin hünerli ellerinde renklendi. Böylece günümüzde çok karıştırılan fotoğraf ve resim arasındaki fark ortaya çıktı. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sergimiz 12 Haziran’a kadar vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, kursiyerler ile serginin açılış kurdelasını kesti. Tabloları tek tek inceleyen Seferler, ayrıca fotoğrafların hikayesini anlatan kursiyerler tarafından bilgilendirildi.