banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

Osmangazi’de erguvan vakti

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan ‘Erguvan Ağaçları’nı ilçenin dört bir yanında toprakla buluştururken, yeniden başlattığı Erguvan Ağacı Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladı.

BURSA 02.05.2022, 09:15
Osmangazi’de erguvan vakti

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan ‘Erguvan Ağaçları’nı ilçenin dört bir yanında toprakla buluştururken, yeniden başlattığı Erguvan Ağacı Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladı.

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan Hazretleri’nin her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşması sebebiyle 14. yüzyıldan itibaren her bahar düzenlenmeye başlanan ve 19. yüzyıla kadar gelenek olarak sürdürülen erguvan bayramını yeniden yaşatıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen 3. Erguvan Ağacı Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, daha önceki yıllarda ekilen erguvan ağaçlarının açtığı çiçekler büyük ilgi görürken, müzenin çevresindeki yeşil alana yeni erguvan ağaçları ekildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve vatandaşların katıldığı program, mehteran ve halk dansları gösterisiyle başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada Bursa için önem taşıyan erguvan ağaçlarına sahip çıktıklarını ve Osmangazi’nin dört bir tarafını bu özel ağaçlarla donattıklarına dikkat çekti.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklarda erguvanların çiçek açma döneminin bir şenlik olarak kutlandığını ifade eden Dündar, “Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı, Anadolu erenlerinden ve Bursa’mızın manevi değerlerinden Emir Sultan Hazretleri, her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşurmuş. Bu buluşmalar nedeniyle 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar her bahar, gelenek olarak erguvan şenlikleri düzenlenirmiş. Emir Sultan Hazretleri 1430 yılında vefat edince, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan müritleri, erguvanların açtığı bahar döneminde Bursa’ya gelmeye devam etmişler. O dönemden 1855 yılına kadar Bursa’da Nisan ayları erguvan bayramı olarak kutlanmış. Erguvan Bayramı, Bursalılar için bolluk, bereket, huzur, saadet ve sevinç sebebi olarak görülüyor. 1855’de yaşanan büyük depremin ardından Bursa kendini toparlama dönemine girdiğinden dolayı bu bayram ise unutulmaya yüz tutmuş. Bizler de bu geleneği yeniden yaşatıyoruz ve her yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Osmangazi’deki parklarımızın hepsinde erguvan ağacı olacak” dedi.

Tarihi bir geçmişi olan erguvan ağacına sahip çıkmak için 2020 yılında 250 adet, 2021 yılında 680 ve 2022 yılında da 1250 adet erguvan ağacını toprakla buluşturduklarını kaydeden Dündar, “Sadece Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin çevresine 60 tane erguvan ağacı diktik. Artık üçüncü yılımızda ağaçlar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı, çiçekler açtı. 5-10 yıl sonra Bursa’da erguvanlar açtığında bu özel ağaçları görmek için yurt dışından ziyaretçiler gelecek. Bursa, nasıl inanç turizmi adına önemli bir şehir ise önümüzdeki yıllarda erguvan ağaçları açısından da cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

Ramazan Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Erguvan Bayramı olmak üzere üç bayramı bir arada yaşadıklarını vurgulayan Başkan Dündar, “ Her günümüz bayram olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de yaptığı açıklamada, “Osmanlı’dan kalma güzel bir gelenek olan Erguvan Bayramı’nı yeniden bizlerle buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Zengin kültürümüzü, ahlaki birikimimizi, medeni değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, ülkemizin birliğine ve dirliğine yapılacak en önemli katkılardan olacaktır. Erguvan bayramı, sevgi, hoşgörü ve dostluk gibi kavramların yüzyıllardır nesillere intikal ettiğinin bir delilidir. Ne mutlu ki, bursa böyle güzel bir geleneğini sürdürüyor” dedi.

Prof. Dr. Ali İhsan Karataş da erguvan ağacının Osmanlı’daki yeri ve özellikle Emir Sultan Hazretleri döneminde yapılan etkinlikler ile manevi önemi hakkında bilgiler verdi. Erguvan denildiğinde tarih boyunca insanların bir araya gelip ibadet ile meşgul oldukları dönem akla gelir. Hayır hasenat ve dertleşme akla gelir. Şenlikler akla gelir. Bize bunu hediye eden de Emir Sultan Hazretleridir. Evliya Çelebi’nin rivayetine göre seller gibi akın akın insanlar Bursa’ya gelirmiş. Erguvan şenliğinin devam etmesi, unutturulmaması çok önemli. Osmangazi Belediyemizin öncülüğünde bu şenliği yeniden başlattık. Rabbim de inşallah bereketini üzerimize gönderir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un yaptığı duanın ardından Fetih Müzesi’nin bahçesine yeni erguvan ağaçları dikildi. Başkan Dündar, etkinliğe katılan çocuklara uçurtma hediye etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
parçalı bulutlu