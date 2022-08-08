Osmangazi’de Adalet Camii yeni hizmet binası hızla yükseliyor

Osmangazi Belediyesi, eski ve ihtiyaca cevap veremez hale geldiği için yıkılan, Adalet Camii hizmet binasının yerine daha modern ve kullanışlı bir hizmet binası inşa ediyor. Betonarme imalatı tamamlanan yeni hizmet binasının, çatı örtüsü de yerleştirildi.

Vatandaşlardan gelen talepler ve duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelere hizmet binasıları inşa eden Osmangazi Belediyesi, Adalet Mahallesi’ne de yeni bir hizmet binası kazandırmak için çalışmaları sürdürüyor. Dar ve sıkışık bir alana sahip Adalet Camii’nin zamanla eskiyen ve ihtiyaca cevap veremez hale gelen mevcut ek binası, geçtiğimiz Mayıs ayında Osmangazi Belediyesi tarafından yıkıldı. Ardından başlatılan yeni hizmet binası inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni hizmet binasının betonarme kısmının imalatı tamamlandı.

İlçe genelinde mahalle sakinlerinin buluşup birlikte vakit geçirebilecekleri alanlar kazandırmak için pek çok cami ve çevresinde kamulaştırmalar gerçekleştirip, elde edilen alanlara park ve meydanlar kazandırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Camilerimiz, yalnızca ibadethane değil, aynı zamanda mahalle sakinlerimizin buluştukları, birlikte sohbet edebildikleri birer buluşma yeri. ilçemiz, ne yazık ki yoğun göçten en fazla etkilenen, plansız ve çarpık yapılaşmanın getirdiği sıkıntıları en çok yaşayan ilçelerden biri. Osmangazi Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hem kaçak yapılaşmanın önünü kesmek, hem de mevcut çarpıklığın getirdiği sorunları çözmek için büyük bir çaba harcadık. Diğer yandan da, her mahallemize yeni meydanlar kazandırıyoruz. Pek çok camimizin çevresini açarak, buraları vatandaşlarımızın buluşup birlikte vakit geçirecekleri alanlara dönüştürdük; dönüştürmeye de devam ediyoruz” dedi.

Adalet Mahalle Camiinin yeni bir hizmet binası kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Dündar; “Vatandaşlarımızın talebi üzerine başlattığımız çalışmayla, eski binayı yıkarak, içerisinde bay, bayan ve engelli tuvaletleri, çay ocağı, dernek yönetim odası, 25 kişilik Kur’an Kursu, öğretmen odası, mutfak abdestlik ve tuvaletin bulunduğu güzel bir hizmet binası inşa ediyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.