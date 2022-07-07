Osmangazi’de 3 mahalleye doğalgaz müjdesi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde aldığı karar ile ilçenin 3 mahallesinde yıllardır yaşanan doğalgaz sorununun çözüme kavuştuğunu belirtti.

Osmangazi ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi, Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii ve Doğanevler Mahallesi Yıldızevler Mevkii’nde yaşayan vatandaşları ilgilendiren doğalgaz konusundaki tüm engeller ortadan kalktı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi ilçemizdeki 3 mahallemizi yakından ilgilendiren doğalgaz sorunu ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında EPDK’nın aldığı kararın ardından AK Parti Bursa Milletvekillerimiz, Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz bir araya gelerek yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. İlçe belediyeleri olarak doğalgaz altyapısının gelebilmesi için gerekli meclis kararlarını aldık. Merkezi hükümetimiz ve yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmasıyla vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak bir neticeye ulaşıldı.” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun son olarak 23.06.2022 tarihinde aldığı karar ile Osmangazi’deki 3 mahallede doğalgaz sorununun tamamen ortadan kalkacağının müjdesini veren Başkan Dündar, “Osmangazi ilçemizde doğalgaz hattı bulunmayan Mehmet Akif Mahallesi, Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii ve Doğanevler Mahallesi Yıldızevler Mevkii’nde Bursagaz tarafından doğalgaz dağıtımının önü açılmıştır. Bayram öncesinde alınan bu karar, uzun yıllardır doğalgaz hasreti çeken hemşehrilerimizle birlikte bizlere adeta çifte bayram yaşattı. Kurban Bayramı sonrasında bu bölgelerimizde doğalgaz altyapı çalışmaları başlayacaktır. Osmangazili hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek bu kararın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Dündar, Osmangazi’deki 3 mahallede binlerce vatandaşı ilgilendiren doğalgaz kararının alınmasında büyük destekleri olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere, AK Parti Bursa Milletvekilleri ile EPDK ve Bursagaz yetkililerine teşekkür etti.