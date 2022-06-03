Osmangazi Yahşibey Mahallesi’nin tarihi dokusuna uygun muhtarlık

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet için mahallelere yeni muhtarlık ve hizmet binaları kazandıran Osmangazi Belediyesi, yerinde hizmetin öncü örneklerinden bir yenisini Yahşibey Mahallesi’nde hayata geçirdi.

Osmangazi Belediyesi, muhtarların çalışma ortamlarını iyileştirmek ve vatandaşlara daha sağlıklı ortamlarda hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yahşibey Mahallesi’nde yer alan sivil mimarlık örneği yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmalarıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek muhtarlık binası olarak hizmete sunuldu. Yahşibey Mahallesi’ne bir yandan yeni muhtarlık binası kazandırılırken, aynı zamanda tarihi mirasın ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalara da bir yenisi eklenmiş oldu.

Yahşibey Mahallesi muhtarlık binasının açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de muhtarlık binalarına bir standart getirdik ve bu binalarımızla birlikte ilçemize 35 yeni muhtarlık binası daha kazandırdık. Bizim için muhtarlarımız; hemşehrilerimizin sıkıntısını, mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen kişilerdir. Aynı zamanda bizim de mesai arkadaşlarımız. Dolayısıyla, onların daha iyi ve kaliteli hizmet üretmeleri için her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz” diye konuştu.

Bursa’nın tarihi semtlerinden Yahşibey Mahallesi’nde bulunan sivil mimarlık örneği olan yapı, mahallenin tarihi dokusuna uygun şekilde rekonstrüksiyon projesi olarak hazırlandı. Yapılan kamulaştırmalar ile toplam 75 metrekare alanda aslına uygun şekilde mahalleye kazandırılan zemin artı 2 katlı binada, muhtarlık odası, mutfak, tuvalet, iki adet sofa ve mahalle sakinlerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri adına okuma salonu yer alıyor.

Dündar: “Maddi ve manevi mirasımızı ayağa kaldırıyoruz”

Osmangazi Belediyesi olarak hayata geçirdikleri eserlerle Bursa’ya imza attıklarını, Bursa’nın adını Bursa dışında duyurduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tarihi miras çalışmaları denilince akla ilk Osmangazi Belediyesi geliyor. Bizler, tarihi ve manevi mirasa sahip çıkan bu çalışmalarımızla öne çıkan tabiri caiz ise müsemma hale gelen bir belediyeyiz. Bu anlamda; çalışmalarımız ile sivil mimari örneği yapılar, kültür merkezleri, tarihi konaklar, tarihi camiler hak ettiği değere yeniden kavuştu. Cumhuriyet döneminin sivil mimari örneği yapıları, 16. yüzyıldan günümüze gelen medreseler, hanlar, hamamlar ve tarihi çarşılar, yaptığımız restorasyonlar ile yeniden aslına döndü. Mollafenari, Somuncu Baba, Haraccıoğlu gibi manevi mirasımızı koruyan çalışmalarımız, Üftade, Kavaklı, Oruçbey Caddesi ile Kale Sokak’ta yaptığımız cephe düzenleme ve sağlıklaştırma çalışmaları hem maddi hem manevi mirasımızı ayağa kaldırıyor, tarihi değerleri korunmuş bir Bursa’yı geleceğe taşıyoruz” dedi.

Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Türbesi ve Camii’nin çevresindeki riskli bölgede kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Dündar, “Bu bölgede 239 bağımsız bölümde 200 hak sahibi ile anlaşma yaparak toplam 4 bin 144 metrekare alanı kamulaştırdık. Bölgedeki çalışmalarımızda bugüne kadar 45 milyon 616 bin 250 TL bedel ödedik. Kalan diğer bölümleri de en kısa sürede kamulaştırarak riskli binaların yıkımını başlatacağız. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan bu bölgedeki binaların yıkılmasının ardından elde edilecek alanı ise yeşil alana dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Yahşibey Mahallesi’nin tarihini, kültürünü ve mimarisini yansıtan güzel bir muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dündar, “Tüm muhtarlarımıza kendi mahallelerinin mimarisine göre yeni hizmet binaları kazandırdık. Eski Bursa’mızın güzel mahallelerinden olan Yahşibey Mahallemiz’de de sivil mimari örneği binayı yeniden ayağa kaldırdık. Bu güzel mahallemize ayrı bir güzellik katan bir eser ortaya çıktı. Yatırımlarımız ve muhtarlık binamız; mahallemize hayırlı olsun.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı konuşmada, milletin devletine ulaştığı ilk kapı olduğuna vurgu yaptı. “Vatandaşlarımız ilk olarak muhtarlarımıza ulaşıp kapısını çalıyorsa, çaldıkları o kapı evvela devletin kapısıdır” diyen Vali Canbolat, “Vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlar ile birinci elden muhatap olan muhtarlarımız, vatandaş ve devlet kurumları arasında köprü görevini üstlenmişlerdir. Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan muhtarlarımız, mahallelerde devletin tüm kurumlarını temsil ederek, çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere verdiği değer ile çalışma koşullarında yaptığı iyileştirmeler ve 19 Ekim’i muhtarlar günü olarak kutluyor olmamız, devletimizin ve hükümetimizin sizlere gösterdiği hüsnüniyetin en bariz göstergesidir. Devleti temsil eden muhtarlarımızın çalışma yerleri de onlara yakışır bir şekilde olması önem arz etmektedir. Bugün açılışını yaptığımız Yahşibey Muhtarlık Binası, Osmangazi Belediyemiz tarafından aslına uygun şekilde inşa edilerek mahallemize kazandırıldı. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yeni muhtarlık binasının Yahşibey Mahallesine ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yahşibey Mahalle Muhtarı Nejat Yetişir de yeni muhtarlık binasının Bursa’nın en eski mahallelerinden olan Yahşibey’e çok yakıştığını ifade ederek, “Mahallemize böyle güzel bir eser kazandırdığı için şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeni muhtarlık binasının açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti İl Yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.