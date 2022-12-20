Osmangazi Tenis Kış Kupası nefes kesti

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Osmangazi Tenis Kış Kupası’ rekor katılımla sona erdi.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde gerçekleşen 9 yaş Osmangazi Tenis Kış Kupası’na 17 kulüpten 180’i kız, 205’i erkek olmak üzere toplam 385 sporcu katılım gösterdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde ise 64 raket yeteneklerini sergiledi. Çift fikstür olarak ilerleyen turnuvanın kızlar kategorisinin A grubunda Ada Türkyılmaz birincilik, Elif Güler ikincilik, Irmak Özdemir üçüncülük, Edanur Turan dördüncülük başarısı elde ederken, B grubunda Asi Derin Eren birinciliğe, Eslem Yılmaz ikinciliğe, Azra Mutlu üçüncülüğe, Neva Bingöl Meşeli dördüncülüğe yükseldi.

Bunun yanı sıra erkekler A grubunda Kerim Başar Dönmez birincilik, Nejat Zorlu ikincilik, Emir Güven üçüncülük, Kağan Ege Tisli dördüncülük kürsüsüne çıkarken, Emir Efe Sezen altın, Eris Abazi gümüş, Ege Atasoy ile Kerem Demirbaş bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Madalya sevinci yaşayan tenis tutkunları, kendilerini gösterme fırsatı buldukları için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.