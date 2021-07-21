Osmangazi Kurban Bayramı’nın ikinci gününe hazır

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kesim alanı olarak düzenlediği noktalarda günün 24 saati temizlik çalışması yürütüyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden temizlik çalışmaları ile kesim yerleri bayramın ikinci günü için hazır hale getirildi.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmelerini sağlamak adına ilçe genelinde bulunan 19 kapalı ve açık pazar alanını kurban kesim yeri olarak düzenledi. Bayram öncesi dezenfeksiyonu yapılan bu noktalarda vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurbanını keserken, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, çevre kirliliğini önlemek ve çirkin görüntülere meydan vermemek adına günün her saatinde özverili bir çalışma yürüttü. Gün içerisinde kesim noktalarını sık sık temizleyen belediye ekipleri, vatandaşların kurbanlarını kesmesinin ardından temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Kötü kokuların önlenmesi için kurban kesim yerleri özel bir karışım ile yıkanırken, haşere oluşumunun önüne geçmek adına da ilaçlamalar yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban ibadeti yerine getirilirken kimsenin zarar görmemesi ve bayramın en güzel şekilde geçmesi adına belediye olarak kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi. Özellikle kötü görüntü ve kokuların oluşumunu engellemek için çevre temizliği konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Dündar, “Kurban Bayramı süresince 81 çöp kamyonu, 11 kamyon, 11 tanker, 7 süpürge aracı, 2 sıcak buharlı yıkama aracının yanı sıra, 63 zabıta, 16 motorize zabıta ekibi, 2 veteriner hekim olmak üzere toplam 980 personel ile bayram boyunca 7/24 hizmet vermekteyiz. Ekiplerimiz, bayramın ilk gününden itibaren kesim alanlarında kurban atıklarını toplayıp yerleri yıkadı. Yürütülen koordineli çalışma ile vatandaşlarımız bayramını huzur içinde geçiriyor” dedi.