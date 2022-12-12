Osmangazi Kış Kupası’na rekor katılım

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Osmangazi Tenis Kış Kupası’ rekor katılımla başladı.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde gerçekleşen 9 Yaş Osmangazi Tenis Kış Kupası’na 17 kulüpten 180’i kız, 205’i erkek olmak üzere toplam 385 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvanın eleme maçlarında başarı elde eden 64 raket; 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek çeyrek, yarı final ve final maçlarında ter dökmeye hak kazandı.

Minik raketlerin bu yıl da kupa ve madalyaya doyacaklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, spora ve sporcuya yönelik yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Osmangazi Kış Kupası ile tenis tutkunlarını bir araya getiriyoruz. Turnuvamız rekor katılımla gerçekleşti. Müsabakaya katılan tüm sporcu ve ailelerini tebrik ediyorum. Finalde boy gösterecek yıldızlarımıza ise başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.