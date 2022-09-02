Osmangazi Hisar’da 1326 Bursa’sı ortaya çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar bölgesinde hayata geçirdiği “Yaşayan Tarih Hisar İçi” projesi ile 6 Nisan 1326 yılında fethedilen eski Bursa’yı ortaya çıkarıyor. Hisar bölgesindeki tarihi dokuyu ortaya çıkarma çalışmaları çerçevesinde 4. adım olan Kavaklı’daki riskli binaların yıkımını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Kavaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan heyelan nedeniyle zarar gören konut ve işyerlerinin kamulaştırma çalışmalarında sona gelindi. Üftade Camii ve Türbesi’nin etrafındaki binaların yıkımının ardından, Temiz Cadde üzerindeki riskli binaların da yıkımına başlandı. Cuma namazının ardından dualarla başlayan yıkımlar öncesinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “2009 yılından itibaren birçok çalışma gerçekleştirdiğimiz Hisar Projemiz çerçevesinde 4. etap olan Kavaklı’da da güzel bir çalışmayı sürdürüyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sanal ortamda gördüğümüz Hisar’ın inşallah en kısa zamanda gerçek halini de göreceğiz” dedi.

“Hizmetin büyüğü küçüğü olmaz”

Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallede hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarından şehrin genel ihtiyacına kadar hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hizmet verirken büyük küçük demiyoruz. Bizim için bir parke taşının sökülmüş olması ile Panorama 1326 Fetih Müzesi, aynı değerde bir hizmettir. Bu anlayışla hizmet üretiyoruz. Hangi mahallemize gitsek Osmangazi Belediyesi’nin imzasını görüyoruz. Bursa’nın tamamında Osmangazi Belediyesi’nin imzasını görüyoruz. İşte Hisar’daki çalışmalarımız da Osmangazi’nin bir Bursa imzasıdır” dedi.

Bursa’nın en eski 5 mahallesinin bulunduğu Hisar’ı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde resmettiklerini kaydeden Başkan Dündar, “6 Nisan 1326’daki fetih gününü dev kubbe içinde resmettik. Panorama Müzesi’nde sanal ortamda gördüğümüz Hisar’ı inşallah gerçek ortamda da yaşayacağız dedik. Belediye olarak Hisar’da birçok çalışmamız var. Surüstü Konağı’ndan Sümbüllü Bahçe Konağı’na, Kale Sokak’tan Osmangazi Çıkmazı’na kadar birçok güzel projeyi hayata geçirdik. Bununla birlikte Hisar’da doğmuş ve yaşamış, birçok kesimle ‘Hisar Buluşmaları’ adı altında bir araya geldik. Üniversiteden akademisyenlerin ve mimarların da katıldığı toplantılarda Hisar’ın hikayesini dinledik. Pınarbaşı suyunun hikayesini, bahçeli evlerden akan suları ve eski komşuluk ilişkilerini dinledik. Çalışmalarımızı Hisar’ın ruhuna uygun şekilde yön verdik.” diye konuştu.

Osmanlı’nın kurulduğu topraklar olan Hisar’a özel bir önem verdiklerini anlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hisar bölgesi ile ilgili çalışmalarımızı 2009 yılından beri sürdürüyoruz. Oruçbey Caddesi’nde örnek bir çalışmaya imza attık. 4 kamu kurumunu organize ederek aynı anda bir çalışma gerçekleştirdik. Filiboz Mescidi’nin ihalesi önümüzdeki hafta yapılacak. Arkeolojik kazı çalışmalarının ardından Arkeopark’ta da uygulama çalışmalarına başlıyoruz. Şimdi 4. etap olan Kavaklı’da çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bursa’nın tarihi bir dokusunu daha ortaya çıkarıyoruz” dedi.

“Bursa’ya yakışacak proje”

Yaşanan heyelanın ardından riskli görülen binalardaki 239 hak sahibinden 220’si ile anlaşma sağladıklarını belirten Başkan Dündar, “Bugüne kadar kamulaştırmalar için hak sahiplerine 48 milyon 419 bin TL ödeme yaptık. Tahliyeler yapıldıktan sonra da üst taraflarda yıkımlara başlamıştık. Bugün de Temiz Cadde üzerindeki binaların yıkımlarını başlattık. Yıkımların ardından en kısa zamanda tarihi Bursa’ya yakışacak bir proje ile 1326 Bursa’sının ortaya çıkacağı Hisar’ı yeniden inşa edeceğiz. Bu bölgeye gelen ziyaretçiler hem türbe ziyaretini yapacak, hem de Bursa manzarasını görebilecek. Tarihi dokuya engel olan binaları yıkarak şehrimizin gerçek kimliğini ortaya çıkarıyoruz. Bu projede

en büyük katkı mahalle sakinlerimizin. Riskli bölgenin güvenli hale gelmesi de çok önemli. Çalışmalarımız tüm Bursa için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.