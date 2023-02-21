Osmangazi Belediyesi’nden depremzedelere sosyal destek

Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından Bursa’daki misafirhane ve evlere yerleştirilen vatandaşlara erzaktan kıyafete, ısınmadan psikolojik desteğe kadar tüm imkanlarını seferber etti.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yardım çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, tüm depremzedelerin yaralarını sarabilmek için harekete geçti. “Asrın Felaketi” olarak nitelenen afet ile birlikte Bursa’ya yerleştirilen vatandaşlar için kapı kapı gezen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri; bugüne kadar 84 adet erzak ve ısınma yardımı yaparken, 799 kişiye kıyafet ile ev tekstili, 302 kişiye ise psikolojik destek hizmeti verdi.

Depremin toplum ve özellikle çocuklar üzerinde oluşturduğu travmanın etkilerini azaltmak amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, en kısa sürede zor günlerin üstesinden geleceklerinin altını çizdi.