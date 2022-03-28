Osmangazi Belediyesi meclis salonu sınıf oldu

Müfredatlarında yerel alan yerel yönetim dersi için Osmangazi Belediye Meclis Salonunu dolduran Yusuf Köstem İlköğretim Okulu öğrencileri, başkan, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri gibi yöneticiler ile birimlerin görev ve çalışma prensipleri gibi belediyenin işleyişi konusunda eğitim aldı.

Öğretmenleri ve okul idarecileri ile birlikte Osmangazi Belediyesi’ni ziyaret eden öğrencilere, Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hasine Ardalı ve müdürlük personeli Serkan Yılmaz tarafından belediye meclis salonunda uygulamalı yerel yönetimler sunumu yapıldı. Belediyelerin asli görevleri olan yol, su ve temizlik hizmetleri dışında eğitim, sağlık, spor ve çevre gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu her konuda hizmet sunduğunu söyledi. Bugünün çocuklarının, yarının büyükleri olarak ülkenin yönetiminde söz sahibi olacağını belirten Ardalı, “Bugün bizlerin üstlendiği görev ve sorumlulukları yarın siz devralacak, ülkemize ve milletimize sizler hizmet edeceksiniz. Bizler de, sizlerin eğitimli bireyler olarak yetişmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, Başkanımız Mustafa Dündar’ın talimatları doğrultusunda eğitime ciddi destek veriyoruz. Burada müfredatta yer alan Yerel Yönetim dersinizle ilgili güzel bir ders işliyoruz. Kim bilir belki aranızdan bir arkadaşımız Osmangazi Belediye Başkanı olur. Başarılı bir gelecek için eğitim olmazsa olmazınız olmalı” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi’ni ziyaret ederek yerel yönetimler konusunda uygulamalı ders yapma fırsatı bulan öğrenciler, belediyenin birimleri, belediye başkanı, başkan yardımcıları, belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirildi. Minik öğrenciler teorik eğitimin ardından çocuk meclisi kurarak meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üyeleri demokratik seçimle belirledi. Farkı siyasi grupları temsilen gruplara ayrılan çocuklar, kendi önergelerini hazırlayıp meclise sunarak önergeleri oyladılar. Çocuk meclisinin aldığı kararlar tutanaklara geçirilerek kayıt altına alındı.