Osmangazi Belediyesi işçilere yüzde 100 zam yaptı

Osmangazi Belediyesi, imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile belediye işçilerine yüzde 100 zam yaptı. Belediyede en düşük işçi maaşı 9 bin 230 lira olurken, büyük sevinç yaşayan işçiler Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı şantiyede davul zurna ve meşaleler ile karşılayarak teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi adeta düğün havasında gerçekleştirildi. Yapılan yüzde 100 zamla belediyede en düşük işçi maaşı 9 bin 230 lira oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, imza töreninin yapıldığı Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş.’nin yeni hizmet binasında binlerce işçinin sevgi gösterisiyle karşılandı. Davul zurna ve meşaleler eşliğinde alana gelen Başkan Dündar, tüm işçileri tek tek selamladı. İşçilerin mutluluğuna ortak olan Başkan Dündar, şantiye alanını dolduran coşkulu kalabalığa hitap ederek, “İşçimizin alın teri kurumadan hakkını veriyoruz ve enflasyon karşısında alım gücünü artıyoruz. Verdiğimiz ücretler hepsine helal hoş olsun” dedi.

Osmangazi’nin Bursa’nın merkezi olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Dünyanın dört bir yanından Bursa’ya gelen kişilerin yolu mutlaka Osmangazi’den geçiyor. Osmangazi’nin bütün güzelliklerini tüm dünya görüyor. Çöp kamyonlarımızın hepsinde ‘Osmangazi Daha Temiz’ yazıyor. Bu temizlik, güzellikler, sizlerin Osmangazi’mizin en ücra noktasında, her karış toprağında, gece gündüz çalışarak akıttığınız alın terinizin bir sonucudur. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bu sizlerin özverili çalışmalarınızın karşılığıdır.” ifadelerini kullandı.

136 mahallelik geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini ve hizmetin devamlılığının önemli olduğunun altını çizen Başkan Dündar, “Bu hizmetlerin karşılığında işçilerimize alın terleri kurumadan haklarını vermeye özen gösteriyoruz. Şimdi yaptığımız anlaşma da tüm dünyada yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda çalışanlarımızı ezdirmemek adınadır. Mesai arkadaşlarımızın günün şartlarında alım gücünü arttırmak içindir. Dünya genelinde ekonomik sıkıntılar var. Cumhurbaşkanımız pahalılık ile mücadeleye büyük önem veriyor. Tüm Tarım Kredi Kooperatiflerinde yüzde 35’lik indirime gidileceğini, fırsatçılara göz açtırılmayacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız pahalılığı önleme adına mücadele ederken, biz de çalışanlarımızın hakkını korumaya ve şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeni imzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte enflasyonun üzerinde bir oranla zam yaptıklarını ifade eden Dündar, “Bugün imzaladığımız yeni sözleşme, mevcut ekonomik şartlarda sizleri ayakta tutacaktır. Yeni sözleşme ile birlikte belediyemizdeki en düşük ücret 9 bin 230 lira oldu. Böylece haziran ayındaki maaş ile temmuz ayındaki maaş arasında yüzde 100’lük bir zam oranı uygulamış oluyoruz. Allah, almış olduğunuz ücretleri bereketli kılsın, helalinden yemeyi nasip etsin. Hepimize hayırlı olsun” diyerek yeni zam oranını açıkladı. Başkan Dündar, ayrıca her 6 ayda bir tüm sosyal haklar dahil enflasyon farkı ve artı 1 puan refah payı verileceğini açıkladı.

Başkan Dündar’ın zam oranını açıklamasıyla birlikte büyük bir coşku yaşayan belediye işçileri, “Osmangazi seninle gurur duyuyor” şeklinde tezahüratta bulundu.

"Başkanımızın emekçiye verdiği değer bugün bordroya yansıdı"

Osmangazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2022-2024 yıllarını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da, Başkan Dündar’a özverisinden dolayı teşekkür ederek, “Kurum kültürünün oluşmasına önem veren, personeli ile kaynaşmayı sağlayan ve çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan Belediye Başkanımız Mustafa Dündar sayesinde işçi ve emekçi kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar’ın çalışanlarını kur ve yüksek enflasyon karşısında ezdirmediğini belirten Yavuz, “Bugün Mustafa Dündar başkanımızın emeğe ve emekçiye vermiş olduğu değerin bordroya yansıdığı gündür. Bugün, işçilerimizin geleceği teminat altına alınmıştır. Emek ve alın terimize sahip çıkan, bizlere bu sevinci yaşatan, benim işçimin yüzü gülerse Osmangazi halkının yüzü güler, benim işçim huzurlu ve mutlu olursa Osmangazi huzurlu ve mutlu olur diyen başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar’a desteklerinden dolayı plaket verilirken, OSPERAŞ’ın yeni hizmet binasının da açılış kurdelası kesildi. Belediye işçilerine aşure ikram eden Başkan Dündar, çalışma arkadaşlarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.