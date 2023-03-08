Osmangazi Belediyesi depremzedeler için konteyner şehir kurulumuna başladı

Osmangazi Belediyesi, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşa ettiği konteyner kentin kurulumuna başladı. Her biri 54 metrekarelik 100 konteynerden oluşan konteyner kentte okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da yer alacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremin etkilediği illerde yaraları sarmak adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ‘Osmangazi Mahallesi’ adı altında konteyner kent inşa ediyor. Konteyner kent kurulacak olan alanda arazi düzleme çalışmalarını tamamlayarak, zemin tesviyesi ve altyapı çalışmaları da bitiren belediye ekipleri, konteynerlerin kurulumuna başladı. Her biri 54 metrekareden oluşan konteynerlerin içerisinde tuvalet, banyo ve mutfak tezgahı bulunacak. 100 adet konteynerin kurulumundan oluşacak olan Osmangazi Mahallesi, yüzlerce depremzedenin barınma ihtiyacını karşılayacak. İnşa edilen konteyner kentte barınacak olan depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kent içerisinde okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da yer alacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kalıcı konutlar yapılana kadar depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının konteyner kent ile karşılandığını ifade ederek, “Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kuracağımız Osmangazi Mahallesi için altyapı ve zemin düzenleme çalışmaları tamamlanan bölümlere konteynerleri yerleştirmeye başladık. Depremzede vatandaşlarımızın acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek adına tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Yakın zamanda burada hayat başlayacak. Vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilirsek, ne mutlu bize” dedi.