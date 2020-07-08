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Osmangazi Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ, KORONA VİRÜS SALGINI SONRASI KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİLMESİYLE BİRLİKTE İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI. YAKLAŞIK 3 AYLIK ARANIN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MECLİS TOPLANTISINDA 2019 FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLİRKEN, ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ DE BELİRLENDİ.

BURSA 08.07.2020, 21:02
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Osmangazi Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Osmangazi Belediyesi meclisi, korona virüs salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ilk meclis toplantısını yaptı. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında 2019 Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri de belirlendi.

Osmangazi Belediye meclisi, korona virüs salgını sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte ilk toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında yaptı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantı öncesi meclis üyelerinin ateşi ölçüldü ve tüm meclis üyelerine Bursaspor maskesi dağıtıldı. Meclis üyeleri, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda aralarında birer koltuk bırakacak şekilde oturarak toplantıya katıldı. Uzun bir aranın ardından gerçekleştirilen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, salgın sürecinde Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı temizlik, hijyen ve sosyal destek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, mecliste 2019 yılı faaliyet raporunun okunması öncesinde yasa gereği koltuğunu Meclis Başkan Vekili Murat Demir’e bıraktı. Meclis oturumunu yöneten Başkan Vekili Murat Demir, ilk olarak faaliyet raporu hakkında görüşlerini açıklamak için muhalefet yetkililerine söz verdi. CHP adına söz alan grup sözcüsü Sefa Yılmaz ve İYİ Parti Grup Sözcüsü Büşra Şahin, faaliyet raporu hakkında eleştirilerini ve önerilerini dile getirdi.

Muhalefetin 2019 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin eleştirilerine yanıt veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bütçesi ve kurumsal yapısıyla sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin en güçlü belediyesi olduklarının altını çizdi. Türkiye’ye değer katan projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Dündar, “Fakat, siz 1999’da kaldığınız için yapılan işlerin farkına varamıyorsunuz. Hisar İçi Projemiz ile sanal ortamda inşa ettiğimiz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin gerçek ortamını hayata geçiriyoruz. Oruçbey Caddesi’nde muhteşem bir iş oldu. Osmangazi Meydanı, 2009 yılında göreve geldiğimizde başlamış olduğumuz proje. Kamulaştırma çalışmalarının ardından üçüncü dönemimizin başında ihalesini yaptık ve inşaata başladık. Hijyenik Kurban Kesim Yeri Türkiye’de ilk oldu. BAREM hızla yükseliyor. Atletizm Salonu, Macera Park, Şadırvanlı Han, Yunuseli Pazar Alanı, Ekolojik Yaşam Merkezi, Polis Merkezi, Nüfus Müdürlüğü hizmet binaları, öğrenci yurtları. Kimin ne ihtiyacı varsa, hepsine hizmet veriyoruz. Osmangazi’de hizmet var, iş var. Bizde israf yok, tasarruf var. Para yerine gidiyor. Bu faaliyetlerimizi de vatandaş üç dönemdir onaylıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar’ın konuşmasının ardından 2019 Yılı Faaliyet Raporu, CHP ve İYİ Parti’nin ret, AK Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla kabul edildi. Osmangazi Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarının üyeleri de yapılan seçimle belirlendi.

Encümen üyelerinin kapalı oylama ile 7 tane ihtisas komisyonu üyelerinin ise açık oylama ile yapıldığı seçimlerin sonucunda, komisyonlar ve üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Encümen: AK Parti’den Zeki Eker, Hakan Köprülüoğulları ve İsmail Hayat, İmar ve Bayındırlık Komisyonu: AK Parti’den Aslıhan Köse, Mürsel Durmaz, Cem Kürşad Hasanoğlu ile CHP’den Serkan Savu ve Fırat Emiroğlu. Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti’den Semih Vardarbaş, Turgay Büyükoğlu, Osman Salım ile CHP’den Sevim Sakallı ve Halil Aktaş. Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu: AK Parti’den Cemal Balabanoğlu, Zeynep Kurt, Can Can ile CHP’den Hasan Keleşoğlu ve Ali İhsan Alınca. Hukuk Komisyonu: AK Parti’den Mustafa Bektaş, Hakan Ertürk, İsmail Akdoğan ile CHP’den Feyyaz Alptuğ Memişoğulları ve Ercan Korkmaz. Eğitim Komisyonu: AK Parti’den Celal Yatçı, Abdullah Çalı, MHP’den Necati Çelik, CHP’den Ahmet İnce ve Bülent Özdemir. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: AK Parti’den Semra Döner, Zeynep Kurt, Ayşegül Seyran ile İYİ Parti’den Büşra Şahin ve CHP’den Sevim Sakallı. Engelliler ve Yaşlılar Komisyonu: AK Parti’den Bayram Kılıç, Serhat Tosun ile MHP’den Korkut Aktaş ve CHP’den Günay Onayman, Ramazan Doğan."

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