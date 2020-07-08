Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: “Meclise saygısızlık yaptınız, yetkiyi kötüye kullandınız”

Salgın sonrası ilk kez toplanan Osmangazi Belediye Meclisi’nde Başkan Mustafa Dündar, henüz meclis gündemine görüşülmeden yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltan haberler yapan CHP’li Denetim Kurulu Meclis Üyesi hakkında görevini ve yetkisini kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Belediye meclisinde konuşmasına önce 11 yıllık görev süresinde yaptıkları, devam eden Türkiye’ye örnek dev projeleri ve belediyenin gerek bütçe yönetimi gerekse şeffaflık konusunda gösterdiği başarıyı detayları ile anlatarak başladı. Başkan Mustafa Dündar ardından CHP’li meclis üyesi Sefa Yılmaz’ın Osmangazi belediyesi ile alakası olmamasına rağmen başka bir belediyenin denetim raporunu birer bir Osmangazi Belediyesine sunarak büyük bir gaflette bulunduğunu açıkladı. Osmangazi Belediyesinin bütçesi ve kurumsal yapısıyla sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin en güçlü belediyesi olduğunu belirten Dündar, CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz’ın şov yapmak için belediye personeli üzerinde baskı kurarak elde etmeye çalıştığı bilgileri kamuoyunu yanıltacak şekilde medyaya servis ederek belediye meclisini itibarını zedelediğini söyledi.

“Bu meclise saygısızlıktır, suçtur”

Dündar, önce belediye meclisine gelmesi gereken Denetim komisyonu raporunun aslı astarı olmayan iddialarla medya ile paylaşılmasının hem etik, hem meclise hemde yasalara aykırı olduğunu belirtti. Dündar, “Önce belediye meclisine getirir. Ama siz, buraya gelmeden koşarak basına dağıttınız. Bu meclise saygısızlıktır, suçtur. Bu, yetkiyi ve görevi kötüye kullanmaktır. Biz, şeffaf bir belediyeyiz. Bunu, biz değil her yıl Sayıştay raporları söylüyor. Ayrıca belediye personeline baskı uygulayarak zorla belge almaya çalışıyorsunuz. Kendinizi komisyonun üstünde görerek, belediye birimlerine baskı uygulayamazsınız. Rapora yazacak bir şey bulamayınca da Sayıştay’ın Avcılar Belediyesi’ne yazdığı raporunun aynısını buraya yazıyorsunuz. Arkadaşlarınız da sizi çok çalıştı sanıyor” dedi.

1999 yılında da meclis üyeliği yapan CHP’li Sefa Yılmaz’ın değişen Türkiye’nin gerisinde kaldığını belirten Dündar, “Fakat, siz 1999’da kaldığınız için yapılan işlerin farkına varamıyorsunuz. Mal bulmuş mağribi gibi davrandınız. Biz, bu kurumun hakkını, kişiliğini, yapısını, en iyi şekilde korumak zorundayız. Hukukçu birisi olarak, kanunu okumadan ve meclisi yok sayarak, bunları basınla paylaşmak, görevi kötüye kullanma suçudur ve bu meclise saygısızlıktır. Kendi arkadaşlarına da saygısızlıktır. Bir meslektaş olarak bu yanlışlardan üzüldüm. Tüm bu hukuk dışı işlerden dolayı, savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum” diye konuştu.

“2019 seçimlerinde göreve gelmeseydik, bu muhteşem eser şimdi yoktu”

Osmangazi’yi Türkiye’nin parlayan kenti yaptıkları için vatandaşın 3 kez yeniden Mustafa Dündar dediğine de dikkat çeken Başkan Dündar, şöyle konuştu:

“Hisar İçi Projemiz ile sanal ortamda inşa ettiğimiz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin gerçek ortamını hayata geçiriyoruz. Oruçbey Caddesi’nde muhteşem bir iş oldu. Osmangazi Meydanı, 2009 yılında göreve geldiğimizde başlamış olduğumuz proje. Kamulaştırma çalışmalarının ardından üçüncü dönemimizin başında ihalesini yaptık ve inşaata başladık. Yani bunlar gösteriyor ki, ‘Yeniden Mustafa Dündar’ şarkısını biz değil, vatandaş yazdı. Bu çalışmalar Nilüfer’de Gemlik’te , Mudanya’da var mı? Panorama 1326 Bursa’nın temelini 2014 yılında attık. 2019 seçimlerinde göreve gelmeseydik, bu muhteşem eser şimdi yoktu. Osmangazi Meydanı yoktu. Bu yüzden vatandaş, ‘Yeniden Mustafa Dündar’ dedi. Hijyenik Kurban Kesim Yeri Türkiye’de ilk, BAREM hızla yükseliyor. Atletizm Salonu, Macera Park, Şadırvanlı Han, Yunuseli Pazar Alanı, Ekolojik Yaşam Merkezi, Polis Merkezi, Nüfus Müdürlüğü hizmet binaları, öğrenci yurtları. Kimin ne ihtiyacı varsa, hepsine hizmet veriyoruz. Osmangazi’de hizmet var, iş var. Bizde israf yok, tasarruf var. Para yerine gidiyor. Bu faaliyetlerimizi de vatandaş üç dönemdir onaylıyor.”

Diriliş Ertuğrul Dizisi ilgili oluşturulmak istenen algı çalışmasına ilişkin Dündar, "Osmangazi’mizin Bursa’mızın tanıtımı için her platformu değerlendiriyoruz. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz. Panorama 1326 Dünya tanıyor. Diriliş Ertuğrul’a sadece reklam vermedik. Dizi oyuncuları birçok etkinliğimize katıldı. Osmangazi’den ilham aldı. Belediyemizin, şehrimizin tanıtımını yaptılar. Birçok belediye, benim ilçemde dizi çekilsin diye platolar kuruyor, para harcıyor. Bu dizi neyi anlatıyor? Osmanlı’nın kuruluşunu anlatıyor. Bundan emperyalistler rahatsız. Sen neden rahatsız oluyorsun? Senin deden, Kurtuluş Savaşı’nda Afyon’da mücadele verdi. Bu destekten kimse rahatsız olmasın. Bu milletin ve devletin projesi” şeklinde konuştu.