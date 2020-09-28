Osmangazi araç filosunu yeniliyor
OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HIZLI VE KALİTELİ HİZMET İÇİN ARAÇ FİLOSUNU YENİLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR.
Osmangazi Belediyesi, hızlı ve kaliteli hizmet için araç filosunu yenilemeyi sürdürüyor.
1 milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak için araç filosunu genişletiyor. Belediyenin hizmet filosuna son olarak son model ekskavatör iş makinesi katıldı. Soğanlı’daki Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün bahçesinde yeni iş makinesini inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak geniş bir hizmet sahasına sahip olduklarını belirterek, “İş yoğunluğumuz çok fazla. Dolayısıyla makine parkurumuzun güçlü olması gerekiyor. Bu yoğun çalışmalarda, yıpranan ve eskiyen araçlar iş görmek hale geliyor. Biz de filomuzu yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün kazı ve yıkım işlerinde kullanılmak üzere yeni bir ekskavatör aldık. Araç filosuna yaptığımız bu yatırımlarla birlikte, hizmet kalitemizi de artırıyoruz. Osmangazi’mize hayırlı olsun” dedi
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