Örnek dönüşüm riskli alanda devam ediyor

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’de yatay şehirleşme konusunda örnek olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, riskli alanda devam eden 8. etabı ile tüm ilçeye yayılıyor. Rezerv alanda inşa edilen depreme dayanıklı 3 binden fazla konutta güvenli yaşam devam ederken, riskli alanda da yeni konutlar hızla yükseliyor.

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, her zaman depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini ve depremin yıkıcı etkisini en aza indirmek için önlemler alınmasının önemini bir kez daha hatırlattı. Deprem kuşağında bulunan Bursa’da muhtemel bir depreme karşı yapılan hazırlıkların başında ise kentsel dönüşüm çalışmaları geliyor. Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan ve Bursa’nın merkezindeki Osmangazi’deki kentsel dönüşüm çalışmaları da önemini bir kez daha göstermiş oldu.

"Deprem odaklı örnek proje; Soğanlı"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren modern ve planlı bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak ‘Daha modern ve güvenli bir Osmangazi’ için çıktığımız yolda önemli mesafeler kat ettik. Zemin artı 5 kat modeliyle Soğanlı’da başlattığımız kentsel dönüşüm projemiz, büyüyerek geniş bir bölgeye yayıldı. Örnek şehircilik projemizin 8. etabı şu anda riskli alanda devam ediyor. Belediye olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, özel sektörü de harekete geçirdi” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, bugüne kadar tamamlanan 7 etabıyla Bursa’nın çarpık ve plansız görüntüsüne son verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada örnek gösterdiği zemin artı 5 kat planının uygulandığı ilk proje olan Soğanlı’da modern konut ve ticari alanların yanı sıra Osmangazi Belediyesi’nin örnek şehircilik hamlesi farkını gösterdi. Altyapı çalışmaları ile birlikte geniş yollar ve kaldırımlar, pazar alanları, yeşil alan, park ve meydanlar, spor tesisleri, sosyal donatı ve ibadet alanları ile bölge tam anlamıyla modern şehirciliğin merkezi oldu.

12 bin kişilik güvenli şehir ortaya çıktı

Osmangazi Belediyesinin Soğanlı’da bugüne kadar verdiği 2 bin 434 adet konut ruhsatının yanı sıra, özel sektör tarafından bölgede yapılan 271 konut ile birlikte bölgede toplam 2 bin 705 adet daireye ruhsat verildi. Böylece, Osmangazi Belediyesi ve özel sektör tarafından Soğanlı’da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çerçevesinde, yaklaşık 12 bin kişilik yeni bir şehir ortaya çıkmış oldu.

Soğanlı’nın 8. etabı riskli alanda yükseliyor

Soğanlı’da tamamlanan 7 etapta modern bir yaşam alanı ortaya çıkarken, riskli alandaki hak sahipleri ile yapılan anlaşmalar ve gerçekleştirilen kamulaştırmalar sonucu elde edilen alanda depreme dayanıklı konutların inşasına başlandı. Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki riskli alanda başlayan çalışmalarda ilk olarak 80 konut ve 26 ticari alan inşa edilecek.

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 8. etabındaki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’de şehircilik anlamında bir model olduğuna vurgu yaptı.

Örnek projenin etap etap büyüdüğünü belirten Başkan Dündar, “Soğanlı bölgesinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Soğanlı Kentsel Dönüşüm sahası Türkiye’de zemin+5 katın uygulandığı tek yer. Riskli binalarda oturan vatandaşlarımız, daha sağlam ve modern binalarda yaşamaya başladı. Rezerv alandaki çalışmaları tamamlayarak, dönüşümü riskli alana taşıdık. 11 binayı kamulaştırıp, yıkarak elde ettiğimiz 7 bin metrekarelik alanda 8. etabın inşaatını sürdürüyoruz. 4 blok halinde inşa edeceğimiz yeni etapta 80 konut ve 26 ticari alan yer alacak. Bölge etap etap kendini yeniliyor. Burada örnek bir şehir ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bu bölgede 3 binin üzerinde konuta oturma izni verdik. Bundan sonraki süreçte de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. Bursa’mız, Osmangazi’miz, kendini yenilemeye ve dönüştürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Dönüşüm Soğanlı ile sınırlı kalmadı

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek kentsel dönüşüm hamlesi sadece Soğanlı ile sınırlı kalmayarak, ilçenin dört bir yanına yansıdı. Soğanlı’da etap etap büyüyen dönüşüm, Osmangazi Belediyesi’nin öncülüğünde özel sektörü de teşvik etti. Soğanlı dışında Çiftehavuzlar, Yunuseli, Alemdar ve Kükürtlü Mahallelerinde kamunun dışında özel sektör eliyle hayata geçen güvenli ve modern konutlar şehrin dönüşümüne katkı sağladı.

2009 yılından itibaren yeni imar planlarının uygulandığı Hamitler, Güneştepe, Yunuseli ve Demirtaş’ta da deprem yönetmeliğine uygun yeni bir şehir ortaya çıkarken yüzbinlerce vatandaş modern ve güvenli konutlara kavuştu.