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Orhangazi’de su kesintisi

Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BURSA 03.06.2022, 15:52
Orhangazi’de su kesintisi

Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ’den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesi, Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile civarında 06.06.2022 tarihinde, 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak"

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