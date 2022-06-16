banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Orhangazi’de mezuniyet sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Yüksekokul yerleşkesinde gerçekleşti.

BURSA 16.06.2022, 11:55
Orhangazi’de mezuniyet sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Yüksekokul yerleşkesinde gerçekleşti.

Törene katılan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Ulusoy konuşmalarında mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Akademik ve idari personel, bölge işletmelerinin yöneticileri ile öğrenci velilerinin katılım gösterdiği mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilereplaket verildi. Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından mezun öğrenciler havaya kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Yorumlar (0)
27°
açık