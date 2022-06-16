Orhangazi’de mezuniyet sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Yüksekokul yerleşkesinde gerçekleşti.

Törene katılan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Ulusoy konuşmalarında mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Akademik ve idari personel, bölge işletmelerinin yöneticileri ile öğrenci velilerinin katılım gösterdiği mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilereplaket verildi. Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından mezun öğrenciler havaya kep atarak mezuniyetlerini kutladı.