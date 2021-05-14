Orhangazi’de kültür merkezinde dükkanlar meydana çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan ve birinci etabı tamamlanan Orhangazi Kültür Merkezi’nin, ikinci etabında çalışmalar hızlandı. Bu ay sonuna kadar bitirilmesi planlanan dükkanların iç cepheleri, zeminleri ve tesisatları tamamlanırken, asma tavan çalışmalarına başlanacak.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan ve kamulaştırılan Marmarabirlik depolarının bulunduğu alan üzerine yapılan, ilçenin kültür sanat hayatına renk katacak Orhangazi Kültür Merkezi’nin ikinci etabında çalışmalar hızla sürüyor. Toplam 13 bin 950 metrekare inşaat alanına sahip projede, 9 adet dükkan, fuaye ve sergi alanları, çok amaçlı salonlar, nikah salonu, kütüphane, sinema salonları, kafeterya ve 190 araçlık otopark da yer alıyor.

Dükkanlar bitmek üzere

Törenler, sergiler, farklı etkinlikler, nikan, düğün gibi aktiviteler için tüm mekanların düşünüldüğü projede öncelik dükkanlara verildi. Kültür merkezinde mekanik ve elektrik imalatları devam ederken, dükkanların iç cepheleri, zeminleri ve tesisatları tamamlandı. Asma tavan uygulamalarına başlanacak olan dükkanların bu ay sonuna kadar tamamlanması planlanırken, tüm projenin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.