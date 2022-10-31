Orhangazi’de altyapı atağı

Bursa’nın tüm ilçelerinde yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesinin Yeniköy ve Çakırlı mahallelerinde kanalizasyon ile yağmursuyu hattı imalatlarına başladı.

Bursa’nın güçlü altyapıya kavuşması için kent merkezinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayıran Büyükşehir Belediyesi, benzer uygulamalı ilçelerde de hayata geçirmeye devam ediyor. Çalışmalar dahilinde BUSKİ tarafından başlatılan Orhangazi ilçesi Yeniköy ve Çakırlı mahallelerindeki kanalizasyon ile yağmursuyu hattı imalat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Orhangazi ilçesinin uzun vadede sağlıklı altyapıya kavuşması için BUSKİ ekiplerinin çalışmalara başladığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projede, atıksu ve yağmursuyu olmak üzere toplamda yaklaşık 23 kilometrelik altyapı imalatının yapılacağını kaydetti. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak Orhangazi için sağlıklı alt yapının bir an önce hizmete alınacağını belirten Başkan Aktaş, yapılan imalatlardan vatandaşların asgari düzeyde etkilenmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.