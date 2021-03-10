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Orhangazi, meslekî eğitim hayâlleriyle kalkınıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nda başlatılan “Mesleki Eğitim Hayallerimizle Kalkınıyoruz” projesinin açılışı gerçekleştirildi. BEBKA’nın desteklediği ve 530 bin TL maliyeti olan proje kapsamında meslek yüksekokuluna 1 adet Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, 1 adet Kaynak Laboratuvarı ve 1 adet PLC Elektronik Laboratuvarı kazandırıldı.

BURSA 10.03.2021, 11:55
Orhangazi, meslekî eğitim hayâlleriyle kalkınıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nda başlatılan “Mesleki Eğitim Hayallerimizle Kalkınıyoruz” projesinin açılışı gerçekleştirildi. BEBKA’nın desteklediği ve 530 bin TL maliyeti olan proje kapsamında meslek yüksekokuluna 1 adet Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, 1 adet Kaynak Laboratuvarı ve 1 adet PLC Elektronik Laboratuvarı kazandırıldı.

Projenin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve meslek yüksekokulu personeli katıldı. Kılavuz, üniversitenin 70 bin öğrenci ve 8 bin çalışanı ile büyük bir ilçe olduğuna işaret etti. Merkez ilçeler ve Mudanya hariç 15 meslek yüksekokuluna sahip olduklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Gelecek öğrencilerin o ilçeye kazandıracağı katma değerle birlikte üniversite tarafından bir şekilde istihdam probleminin çözülmesi yoluna gidilmiş. Yöneticilerin ve bölge sakinlerinin katkısıyla, meslek yüksekokullarımız Türkiye genelinde her zaman ön sıralarda yer alıyor. Bu da tercih yapan öğrencilerimiz ve aileleri tarafından iyi gözlendiğimizi gösteriyor. Son 2 yıldır kayıt yaptırma oranımız yüzde 98’in altına düşmüyor. Bu rakam 4 yıllık lisans programları dikkate alındığında bile Bursa’da meslek yüksekokullarının ciddi bir doluluk oranına eriştiğinin ve eşdeğer programlara göre daha üst düzey olduğunun bir göstergesidir” dedi.

Eğitim öğretim oranının yükselmesinin kalitenin yükselmesiyle doğru orantılı olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Gemlik ve Orhangazi bölgesi gelecekte teknoloji ağırlıklı ciddi bir üniversiteyi hak ediyor. Bu fikrimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Bursa’ya geldiği zaman kendilerine arz ettim. Bugünden yarına hemen olacak bir şey değil. Ancak ciddi olarak düşünülmesi gerekiyor. Bu bölge önemli bir sanayi birikimine de sahip. İnşallah meslek yüksekokullarımız ve fakültelerimiz, aranan insanların bulunduğu önemli eğitim kurumları haline gelecek. BEBKA’nın üniversitemize verdiği katkılar ve proje işbirliklerinden ötürü de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız atölyelerin üniversitemize, öğrencilerimize, iş dünyasına ve Orhangazi’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ise projenin başından sonuna kadar övgüyü hak ettiğini söyledi. Proje içerisinde yer alan herkesi tebrik eden Başkan Bekir Aydın; “Akademisyen dostlarımızın öncülüğünde ve katılımcıların da destekleriyle geliştirilen bu projeyle, teknolojik hayallerin teknolojik anlamda hayata geçirildiği, hayal edilen her şeyin gerçek olduğunun kanıtlandığı, modern teknoloji ve tasarım laboratuvarlarının güzel Orhangazi’mizin bilim merkezi konumunda olan Orhangazi Meslek Yüksekokulu’na kazandırılmasından dolayı çok mutluyum. Bu eserin, meslek yüksekokulumuza, iş ve sanayi kesimine ve Orhangazi’mize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Nitelikli personel ihtiyacına çözüm olacak

BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak da 2019 yılında kurum olarak çok sayıda projeye destek verdiklerini söyledi. Ara eleman değil, aranan eleman yetiştirilmesi konusunda özel bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Genel Sekreter M. Zeki Durak; “İnşallah bu okulumuzda da aranılan eleman yetiştirilmesi ve endüstrimizin ihtiyaç duyacağı nitelikli elemanlar yetiştirilmesi konusunda önemli bir faaliyet gerçekleştirilmiş olacak. Proje kapsamında 21 adet bilgisayarın alınması, kaynak simülatörü ve çeşitli makinelerin alınması, sanayi gerçeklik gözlüğü, endüstriyel 3D yazıcıların alınmasının yanı sıra çeşitli eğitimleri kapsayan ve yüzde 90’ı proje içerisinde olan toplam 530 bin TL’lik rakamla destek olduk. Bu merkezimizde yetişecek olan gençlerimizin özellikle bölgemizde de önemli bir ihtiyaç olan otomotiv sektörüne nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Projeler devam edecek

Törende konuşan Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, BEBKA tarafından desteklenen “Mesleki Eğitim Hayallerimizle Kalkınıyoruz” projenin başarı ile tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında 1 adet Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, 1 adet Kaynak Laboratuvarı ve 1 adet PLC Elektronik Laboratuvarı’nın açılışını yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Fatih Karpat; “Müdürlüğümün 22. Ayında başlattığımız bir projenin somut çıktılarını görebildiğim için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Okulumuzda önemli gelişmeler oluyor. Bundan sonraki dönemde de yeni yatırımlar ve projelere hayat vereceğiz” dedi.

Davetliler törenin ardından kurdeleleri keserek atölyeleri inceledi.
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