’Orhangazi Belediyesi’nden kimsenin beklentisi kalmadı

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke, Orhangazi Belediyesi’nden kimsenin beklentisinin kalmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Orhangazi ilçe başkanı Ender Teke, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orhangazi Belediye yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunan Teke, yönetimi icraat yapmadığını iddia etti. Orhangazi’nin doğa harikası bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Teke, "İznik Gölü’müz var, yüzde 51’i Orhangazi sınırlarında kalıyor. Ama turizm alanında bir adım yok. Zeytinde aroması, kalitesi ile öndeyiz ama markamız yok. Sanayide Türkiye’nin en büyük 500 sıralamasına giren firmalarımız var. Ama bir adım ileri gidemiyoruz. Bursa’nın 30 yıl planlanıyor. Ama Orhangazi için bir adım yok. İleriye dönük, turizm mi? Sanayi mi? Tarım kenti mi? Ne kenti olacağımızı planlayan yok. Her şeyden doğal akışında azar azar nasiplenen bir ilçe olduk. Orhangazi bunu hak etmiyor" dedi.

Türkiye’nin yerli otomobilinin Gemlik’te üretileceğine dikkat çeken Teke, bunun Orhangazi için fırsatlar barındırdığına dikkat çekerken, "Yan sanayi, istihdam, beyaz yakalı personelin yaşayabileceği bir Orhangazi olur mu? Diye dertlenen, plan yapan yok. Şehrimizin takımı Bursaspor basketbolda büyük başarılara imza attı ve bu şehirde yaşayan herkesi gururlandırdı. Başkanı Orhangazili işadamı, bizler ayrıca gururlandık. Basketbol takımımızın final maçında tüm ilçelerde ekranlar kuruldu. Orhangazi’de bir hazırlık olmadığını görünce Bursasporlular Derneği yönetimi ile görüştük. Belediye’den destek alamadıklarını öğrenince kendi marifetimizle ekran bulduk sponsorlar bulup kiraladık. Dernek adına organizasyon yapıp meydan da final maçı izlendi. Orhangazi Belediye bu gurura ortak olmadı. Kız voleybol takımımız Bursa’ya araç masrafı yapamayız diye sezon başlamadan ligden çekildi. Muhtarlara verilen ufak destekler bile kesildi. Hizmet bekleyen kırsal mahallelere mazot hesabı yapılıyor" diye konuştu.

Orhangazi Belediye Meclisinde yaşanan tarihi faaliyet raporu olayına da değinen Teke, "Orhangazi’de görmedik. Büyük ihtimalle Türkiye’de de benzeri görülmemiştir. 2019 seçimlerinden sonra iktidar aynı, Belediye yönetimi aynı partide ama faaliyet raporu reddedildi. Başkan, aynı parti tarafından yönetilmiş üstelik kendisinin de meclis üyesi olduğu önceki dönemden şikayet ediyor. Borçtan yakınıyor. Halk hizmet bekliyor. Tarihin en büyük satışları yapılıyor ama halka yansımıyor. Belediyelerin şirketleri gelir arttırıp hizmet üretimine katkı sağlanabilir. Orhangazi Belediyesi’nin de OEBEFAŞ adlı şirketi var. Seçimlerden önce OBEFAŞ’ın ayağa kaldırılacağı taahhüt edildi. Birkaç hibe araç alımından başka hiçbir şeyini görmedik" diye konuştu.

Teke sözlerini şöyle sürdürdü;

"Borç var diyorlar 4 kiracı işletmenin bulunduğu amfi tiyatro bölgesini Büyükşehir’e devrediyorlar, gelir kaybediyorlar. Göl çamlık alanı biz yapamıyoruz diyor Büyükşehir’e devrediyorlar, denetim yapan yok. Vatandaş belediyeye gidiyor, işinin görülmeyeceğini biliyor. Giderken bile ayakları geri gidiyor. Belediyeden kimsenin beklentisi yok. Çocuk parkı ihtiyacı var, biz devreye girip Nilüfer Belediyesi’nden destek istiyoruz yaptırıyoruz. Spor malzemesi ihtiyacı var, devreye girip Nilüfer ve Gemlik belediyelerimizden destek istiyoruz. Köylerin meralarına, mezarlıkların, sahalarına kadar satıyorlar. Biz müdahale ettik ihale iptal edildi, 24 milyon liraya satılan yoksa tarımsal depolama arazisini 12 milyona liraya ihaleye çıkartmışlardı. Ramazan ayında Orhangazi’ye ‘Hoş geldin Ramazan’ yazıları bile asamadılar. Ramazan çadırı kuramadılar. Aşevi aracılığı ile yemek dağıtmaya devam ediyoruz dediler. 19 Mayıs’ta sağ olsunlar konser yapabildiler. İznik gölü can çekişiyor, kritik seviyeye ulaşmasına ramak kaldı, belki de tarım alanlarına su verilemeyecek ama Belediye’nin attığı adım yok."