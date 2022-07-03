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Orhaneli’nde korkutan yangın

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı kerpiç evin çatısı alevlere teslim oldu.

BURSA 03.07.2022, 16:29
Orhaneli’nde korkutan yangın

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı kerpiç evin çatısı alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşpınar Mahallesi’nde, Özkan Bektaş’a ait ahşap evin çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. İki katlı evin çatısının yandığını gören mahalle sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürürken yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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