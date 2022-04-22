Orhaneli’nde altyapı rehabilitasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Orhaneli’nin Gazipaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ile içme suyu şebeke hatları yenileniyor.

Bursa’nın her noktasında çalışmalarına ara vermeden devam eden, BUSKİ marifetiyle merkez ve ilçeleri şantiyeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarını yaz-kış, yağmur-çamur demeden sürdürüyor. Bu çerçevede Orhaneli’nin Gazipaşa Mahallesi’nde, eskiyen ve yıpranan içme suyu şebeke hatları yenileri ile değiştiriliyor. İçme suyu yatırımı ile su şebekesindeki kayıp ve kaçakların önüne geçilerek, su kaynakları verimli şekilde kullanılırken, Dağ yöresi sakinleri de daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor.

Tüm ilçelerin sağlıklı altyapıya kavuşması için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İmalatlar tamamlandığında, eskiyen şebeke hatları rehabilite edilmiş olacak. Bu sayede hem bakım onarım maliyetlerini düşürmüş olacağız hem de kayıp kaçak oranlarını standartlara uygun seviyelere çekmiş olacağız. Orhaneli bizim için en az diğer ilçeler kadar önemli. Bunu da yaptığımız alt yapı yatırımlarıyla kanıtlıyoruz. Tüm çabamız, Bursa halkına daha sağlıklı ve yaşanılabilir şehir sunmak’’ dedi.