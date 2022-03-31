Orhaneli ve Keles yoluna çelik bariyer

Bursa Orhaneli-ve Keles yolundaki keskin virajlarda sürücü ve yolcuların tedirginliği sona erecek.

Vatandaşlar sosyal medyada dile getirdiği Orhaneli-Keles arasındaki virajlarda çelik bariyer bulunmaması konusunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bildirdi.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü devreye girerek Orhaneli Keles yolundaki çalışmaları plan dahilinde hızlandırdı. Vatandaşlar ise bölgede daha güvenli yolculuk yapabileceklerini ifade ederek, karayollarına teşekkür ettiler