Orhaneli MYO öğrencilerine istihdam sağlayacak protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik ve bilimsel çalışma ortamının genişletilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokoller imzalamaya devam ediyor. Üniversite-özel sektör ortaklığının arttırılması hedeflenen işbirlikleriyle öğrenciler için yeni iş imkânları sağlanıyor.

BUÜ Yönetimi, Erişim Müşteri Hizmetleri firması ile çok yönlü işbirliği protokolü imzaladı. Kurumlar arasında ortak eğitim, çalışma ve proje yönetim ağının oluşturulacağı protokol ile Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerine staj ve eğitim desteği sağlanacak. Yine aynı protokol sayesinde firma, personel istihdamında BUÜ Orhaneli MYO mezunlarına öncelik verecek. İmza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nesrin Yılmaz, akademisyenler ve firma yöneticileri katıldı.

Staj desteği ilgiyi arttıracak

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, işbirliğinin öğrenciler adına uygulama ve staj açısından büyük bir imkân oluşturacağının altını çizdi. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrencilerimize doğru eğitim verilmesi, kaliteli staj desteği ve istihdam imkânının sağlanmış olması, bu programlara olan cazibeyi arttıracak. Bu da beraberinde öğrencilerin daha iyi yetiştirilmesi ve firmaların daha kalifiye personel elde etmesine olanak sağlayacak. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Destekleri ve ilgileri için firma yöneticilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İşbirliği devam edecek

Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nesrin Yılmaz ise kurum olarak üniversite mezunu personel istihdam etmeye özen gösterdiklerini belirtti. Bursa Uludağ Üniversitesi ile bu çerçevede işbirliği gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını kaydeden Nesrin Yılmaz; “Kurumsal bir firmayız. Üniversite mezunlarına öncelik veriyoruz. Burada çok sayıda iş imkanı da var. Önemli olan öğrencilerimizin kendini geliştirmesi, yetiştirmeleri ve bu işi yapmayı isteemeleri. Biz kurum olarak Orhaneli Meslek Yüksekokulu’muzun ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerimize staj desteği ve iş imkânı oluşturmak istiyoruz. Birlikte kıymetli projeler yapacağımıza gönülden inanıyoruz” dedi.

Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da destekleri için firma yöneticilerine teşekkür etti. Taşkın, öğrenciler için eğitim ve staj uygulamalarında kaliteyi her zaman daha yukarıya çıkarmaya gayret ettiklerini aktardı.