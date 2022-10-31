Op. Dr. Servet Yetgin: “Meme kanseri olmak için kadın olmak yeterli”

Özel Hayat Hastanesi 1-31 Ekim tarihleri arasındaki ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenledi.Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin meme kanserine yakalanmak için kadın olmanın başlı başına bir risk olduğunu söyledi.

Kurum içi bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerinin dışında meme kanserine dikkat çeken etkinliklere de imza atan Hayat Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Hayat Hastanesi yönetimi, meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmak için organize ettiği seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin’i kadınlarla buluşturdu.

Hayat Hastanesi’nin konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ahmet Özkul, Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin ve hastane çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilgilendirme seminerinin açılışında konuşan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ahmet Özkul, “Bu ay meme kanseri farkındalık ayı, çeşitli konferanslar ve seminerler düzenlendi. Hayat Hastanesi sosyal sorumluluk bilinciyle bu konuya yaklaşıyor. Bursa’nın köklü kuruluşlarından bir tanesiyiz. Bursa’nın, Bursalıların hastanesiyiz. İnsanların sağlığını önceleyerek ve böyle etkinliklerle hastalıklara dikkat çekerek yolumuza devam ediyoruz. Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı çok önemlidir. Son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleriyle artık korkulacak bir şey yok. Meme kanserini tedavi edebiliyoruz. Bu nedenle kontrollerimizi aksatmayalım” dedi.

Etkinlikte yaptığı sunumda meme kanserinin her 8 kadında bir görülebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, erken tanı konulmadığında hastalığın ölümcül olabildiğine dikkat çekti. Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Servet Yetgin, "Kadın olmak meme kanserine yakalanmak için yeterli bir kıstas çünkü kadınlık hormonu dediğimiz östrojen hormonu, meme kanserini tetikleyen etkenlerden biri. Diğeri ise yaş faktörü. 40 yaş üstündeki kadınların düzenli olarak taramadan geçmesi çok önemlidir. Erken teşhis edildiğinde yüksek oranda başarıyla tedavi edilebilmektedir. Burada kadınlar kendi kendilerini elle muayene etmeyi mutlaka öğrenmelidir. Memelerinde herhangi bir kitle fark ederlerse vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır. 40 yaş üstünde olmak, diğer memede meme kanseri hikâyesi, ailede meme kanseri hikâyesi, erken yaşta adet olmak ya da geç yaşta menopoza girmek, hiç doğum yapmamak veya ilk doğumunu ileri yaşlarda yaşamak, uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak, aşırı kilolu olmak meme kanseri riski oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda organizasyona katılan kadınlara hediyeler verilerek pembe kurdele takıldı.