Onu görünce çocukların yüzünde gülücükler açıyor

Bursalı iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukluk hayâli olan proje ile miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı Uğur Arslan ile birlikte anaokulu ziyaretinde bulunan şaşmaz, tek tek çocuklara oyuncak hediye etti.

İmkânı olmayan çocukları bulup sevindiren Muhsin Şaşmaz, ’Oyuncaklar Muhsin abiden’ diye oluşturduğu karavanıyla şehir şehir, köy köy, sokak sokak gezerek çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. ’Oyuncaksız çocuk kalmasın’ sloganı ile karavana doldurduğu yüzlerce oyuncak ve kitapla merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesindeki bir anaokula giden Şaşmaz’a ünlü sanatçı Uğur Arslan’da destek verdi. Çocuklara kendi elleriyle oyuncaklar hediye eden Arslan, Şaşmaz’ın yaptığı güzelliğin kimseye nasip olamayacağını söyledi.

Ummadıkları ânda kendilerine hediye edilen oyuncakla mutlu olan çocukların sevinci gözlerine yansıdı.