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Onları ayrıştıran en önemli özellik ’hızlı hareket kabiliyeti’

Başarılarının temel yapı taşının maksimum müşteri memnuniyeti ve üstün hizmet kalitesi olduğunu belirten Koçaslanlar Otomotiv’in Genel Müdürü Mesut Süzer, "Bizleri sektörde ayrıştıran en önemli farklarımız, maksimum müşteri memnuniyeti ile üstün hizmet kalitesi anlayışını benimsememiz ve uluslararası standartlarda iş süreçlerimizi ve araçlarımızı sıkı bir şekilde takip edip hızlı hareket kabiliyetine sahip olmamızdır" diye konuştu.

BURSA 24.02.2022, 12:47
Onları ayrıştıran en önemli özellik ’hızlı hareket kabiliyeti’

Başarılarının temel yapı taşının maksimum müşteri memnuniyeti ve üstün hizmet kalitesi olduğunu belirten Koçaslanlar Otomotiv’in Genel Müdürü Mesut Süzer, "Bizleri sektörde ayrıştıran en önemli farklarımız, maksimum müşteri memnuniyeti ile üstün hizmet kalitesi anlayışını benimsememiz ve uluslararası standartlarda iş süreçlerimizi ve araçlarımızı sıkı bir şekilde takip edip hızlı hareket kabiliyetine sahip olmamızdır" diye konuştu.

Köklü şirket yapısıyla Koçaslanlar Otomotiv güvenilir, hızlı, teknolojik ve sistemli bir şekilde hizmet sunduğunu ifade eden Koçaslanlar Otomotiv’in Genel Müdürü Mesut Süzer, "Alanında uzman ekibimiz ve tam donanımlı servis alanlarımızla satış ve satış sonrası için mümkün olan en iyi hizmeti sağlıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri de değerlendirerek söyleyebiliriz ki, bizleri sektörde ayrıştıran en önemli farklarımız maksimum müşteri memnuniyeti ile üstün hizmet kalitesi anlayışını benimsememiz ve uluslararası standartlarda iş süreçlerimizi ve araçlarımızı sıkı bir şekilde takip edip hızlı hareket kabiliyetine sahip olmamızdır. 1998 yılından itibaren ticari araç kullanıcılarına, ulusal ve uluslararası teslimat için Renault Trucks T ve T High, zorlu şartlar için Renault Trucks C ve K, bölgesel ve yerel teslimatlar için Renault Trucks D serisi ile hizmet sunmaktayız. Uluslararası kalite standartları doğrultusunda satış, servis, yedek parça ve garanti süreçlerinin takibini yürütüyoruz. Satış konusunda araçların verimliliği, performansı ve dayanıklılığı ile gördüğü yüksek talebi, yüksek kalitede satış sonrası hizmetlerle destekleyerek araçlarımızın tercih edilirliğine katkı sağlıyoruz. Filo enerji yönetimi ve bakım süreçlerinin uzaktan bağlantılarla takip edilmesini sağlayan bu hizmetlere ek olarak Optifleet Training ile sürücü eğitimleri de verilmesi ile Renault Trucks işbirliğiyle araç ömrü ve yakıt tasarrufunu arttırılmaktayız" diye konuştu.

Koçaslanlar Otomotiv’in gelecek planlarından bahseden Süzer, “Hızla büyüyen ve dinamik yapımız sayesinde lojistik sektörünün araç temelli tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her zaman gelişim gösteren bir sektörde gelişen ve değişen beklentileri karşılamak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda araçlarımızın kullanıldığı iş alanlarının gerekliliklerine göre filoların ve sürücülerin işlerini kolaylaştırmak, operasyonel verimliliklerini arttırmak üzere satış ve satış sonrası hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Servis ağımızı da geliştirerek daha da geniş bir kullanıcı portföyüne hizmet sunabilmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Renault Trucks’ın dağıtım gamı D serisi, şantiye gamı C serisi, ağır inşaat gamı K serisi ve uzun yol gamı T serisi ile hem araç sahibi hem sürücü için özel olarak, tasarımı daha da güçlendirilmiş araçlar sunduklarını belirten Süzer, "Yeni araç serisi ile Euro-6 step E Motor, tasarımı geliştirilen tampon, spoiler ve çamurluk uzatmaları ile gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Geliştirilen tasarım ile sürekli takip altında tutulan bakım planı birleştiğinde yine aracın yakıt tasarrufuna hizmet ederken aynı zamanda aracın kullanım ömrünü arttırıyor. Tüm bunlara ek olarak sürücünün kas-iskelet yapısını koruyan 3 kollu ayarlanabilir direksiyon, 60 derece eğim ayarı ve tüm bunları kolaylıkla gerçekleştirmeyi sağlayan kilit açma pedalı, ısıtmalı, havalandırmalı, kol dayanakları ve koltuk arkalığı ayarı bulunan koltukları, sürüş konforunun arttırılması için tasarlanan ve yüzde 10 daha fazla saklama alanı sunan kokpit tarzı, şık ve kullanışlı bir gösterge paneli, eklenilen start/stop düğmesi, bardaklıklar, telefon/tablet tutucu, LED farlar, geliştirilmiş ev içi kapı kilidi, sürüş dışında kalan zamanların da sürücünün sağlığını ve iş verimliliğini koruması için tasarlanan 17-19 santimetre hafızalı köpük yatak ve özel araç aksesuarları gibi pek çok özellik ile çok daha üst düzey bir araç olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

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