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Önce sevdi, sonra alıp gitti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 15 gün önce berber dükkanının önünde bağlı duran köpek, küçük yaştaki bir çocuk tarafından alınarak götürüldü. Köpek 15 günden beri bulunamadı.

BURSA 27.04.2021, 14:41
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Önce sevdi, sonra alıp gitti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 15 gün önce berber dükkanının önünde bağlı duran köpek, küçük yaştaki bir çocuk tarafından alınarak götürüldü. Köpek 15 günden beri bulunamadı.

Olay 9 Nisan günü Mustafakemalpaşa ilçesi, Züferbey Mahallesi Stadyum Caddesi No:14/1’de meydana geldi. Dükkan önünde bağlı duran pali cinsi köpeğin yanına yaklaşan küçük yaştaki çocuk, önce köpeği sevdi, sonra bağlı olduğu zinciri sökerek alıp gitti. Olay anı berberin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Berberden çıktığında köpeğini bulamayan Orçun Taneli, güvenlik kamerasını izledikten sonra köpeğinin küçük yaştaki çocuk tarafından alındığını fark etti. Olayla ilgili İlçe Emniyet ekiplerine haber verilirken 15 günden beri köpeğe dair bir iz bulunamadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orçun Taneli ise “Köpeğimin bir an önce geri getirilmesini istiyorum.“ dedi.
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