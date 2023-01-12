Olgun Gençlik Merkezleri ayda 2 bin kişi ağırlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmet vermesi hedefiyle Altınşehir ve Beşevler Mahallerinde hizmete sunduğu Olgun Gençlik Merkezleri, sosyal-kültürel etkinlikleri ve atölye çalışmalarıyla ayda ortalama 2 bin kişiyi ağırlıyor.

Her yaştan insanın sanatsal ve sportif etkinliklerde yer alarak sosyalleşmesini hedefleyen Nilüfer Belediyesi, açtığı Olgun Gençlik Merkezleri ile 55 yaş üstü vatandaşlara yeni beceriler edinerek üretimde bulunma ve sosyalleşme imkanı sağlıyor.

Üst yaş grubu bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal izolasyonu önlemek amacıyla 2016 yılında Altınşehir’de, 2021 yılsonunda da Beşevler’de açılan Olgun Gençlik Merkezleri, orta yaş kuşağının uğrak mekanı oldu.

Orta yaş ve üstü bireylerin buluşma noktası olan merkezde, katılımcıları yaşlılık ve yalnızlık duygularından arındırıp hayata bağlayan çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Bin 623 üyesi bulunan Altınşehir ve 152 üyesi bulunan Beşevler Olgun Gençlik Merkezleri bünyesinde Kasım ayında açılan atölyeler büyük ilgi gördü. Merkezde üyelere ücretsiz olarak kağıt rölyef, yoga, İngilizce, gitar, bağlama, ritim, kara kalem-yağlı boya resim, ahşap boyama, çini, örgü, amigurumi, tango, halk dansları ve satranç eğitimleri veriliyor. Merkezlerde ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerde düzenlenirken, katılanlar hem kendilerini geliştiriyor hem de keyifli zamanları paylaşıyor.

Nitelikli akran etkileşimine ortam sağladığı için üyelerinin yalnızlık duygusundan sıyrılıp sosyalleşmesine imkan sağlayan Olgun Gençlik Merkezleri, zihinsel ve fiziksel aktivitelere imkan tanıyan çalışmalarıyla da üyelerini yaşlılıkla ilgili olumsuz inançlardan uzaklaştırıyor.

Yaşlılık psikolojisine teslim olmadan yeni hobiler edinerek kendilerini geliştirmekten son derece memnun olduklarını ifade eden Olgun Gençlik Merkezi katılımcıları, kendi yaş gurubundaki insanlarla birlikte üretip aynı keyfi paylaşmalarına imkan sağlayan bu tür merkezlerin çoğalması dileğinde bulunuyor.