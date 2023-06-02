Olgun gençler el emeği eserlerini sergiledi

Nilüfer Belediyesi Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nde eğitim alan yaklaşık 200 kursiyerin el emeği eserleri yıl sonu sergisinde seyrine sunuldu.

Nilüfer Belediyesi Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslara katılan kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları düzenlenen sergide gözler önüne serdi. Mefruşat, kağıt rölyef, ahşap boyama, giyim ve örgü atölyelerinde geçen Kasım ayından bu yana eğitim alan yaklaşık 200 kursiyer, aldıkları eğitim çerçevesinde çalışmalar yaptı. Kursiyerlerin ortaya çıkardığı birbirinden güzel el emeği eserleri, yıl sonu sergisinde seyrine sunuldu.

Serginin yanı sıra, Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nde tango ve halk dansları eğitim alan kursiyerler de düzenledikleri gösteri ile etkinliğe renk kattı.

Olgun gençlerin yıl sonu sergisi ve gösterisine katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ve Remzi Çınar, kursiyerleri tek tek kutladı. Kursiyerler de kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem’e teşekkür ederek, eğitimlere katılmaya devam edeceklerini belirtti.