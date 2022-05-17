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Öğrencilerin projeleri ‘Bilim ve Sanat Şenliği’nde sergileniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin eğitim öğretim yılı içerisinde hazırladıkları projelerin sergilendiği ‘Üniversite-Okul İşbirliğine Dayalı Bilim ve Sanat Şenliği’ başladı.

BURSA 17.05.2022, 16:30
Öğrencilerin projeleri ‘Bilim ve Sanat Şenliği’nde sergileniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin eğitim öğretim yılı içerisinde hazırladıkları projelerin sergilendiği ‘Üniversite-Okul İşbirliğine Dayalı Bilim ve Sanat Şenliği’ başladı.

BUÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Koordinatörlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda ders çerçevesinde yapılan projelerin sergilendiği şenliğin açılışı gerçekleştirildi. Çeşitli etkinliklere iki gün süresince ev sahipliği yapacak olan programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, akademik ve idari personelin yanı sıra okul yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin yoğun bir akademik süreçten geçtiğine işaret etti. Akademisyen ve öğrencilerin bu yoğunlukta çok kıymetli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite yönetimi olarak projelere destek vermeye devam ettiklerinin altını çizdi. Kılavuz konuşmasına şöyle devam etti; “Eğitim Fakültemizde Topluma Hizmet Uygulamaları adı altında özel bir dersimiz var. Üniversite olarak bizler bir yandan eğitim-öğretim faaliyetlerimizi yürütüyor, bir yandan nitelikli insan kaynağı oluşturuyor ve öte yandan da bilimsel-teknolojik araştırma ve geliştirmelere devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken insanımıza ve öğrencilerimize bir hizmet sunmuş oluyoruz. Ancak bununla beraber doğrudan insana dokunan bir takım hizmetleri de az önce söylediğim Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde proje olarak öğrencilerimizle birlikte üretmeye gayret ediyoruz. Bu şenlikte ise öğrencilerimizin gayreti ve akademisyenlerimizin desteği ile ortaya çıkan projeleri yakından inceleme fırsatı bulacağız. Başta koordinatörlük ve yönetim kademesi olmak üzere bu çalışmaya destek veren herkese, okul yöneticilerine ve proje üreten tüm gençlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin bilime ilgisi artacak

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ise konuşmasına etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek başladı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin gerçek anlamda Fakülte ile eğitim veren diğer okullar arasındaki yakınlaşmaya vesile olduğunu söyleyen Dekan Prof. Dr. Salih Çepni; “Bu dersimiz, fakültemizin bulunduğu bölgeye hizmet sunma görevini yerine getirmesi için fırsatlar sunuyor. Dersin içeriği ve amacına uygun kalmaya gayret ediyoruz. Yakın geçmişte Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğümüzü kurduk. Fakülte genelinde bu dersimizi bir standarda ulaştırdık. Elde ettiğimiz projeleri de gördüğünüz gibi tüm paydaşlarımızla birlikte bir festival havasında sergilemeye başladık. Projelerimizin genel anlamda bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Fakülte bünyesinde verilen dersler sayesinde öğrencilerimiz için teorik ve pratik dengesini kurmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ilkokuldan başlayarak özellikle pozitif bilime olan ilgileri azalmaya başlıyor. Lise çağında bu ilgi çok daha azalmış oluyor. Bunun bir sebebi de, öğretilen bilgilerin ne işe yarayacağının bilinememesidir. Bizler bunu doğru anlatmayı becerebilsek, öğrencilerimizin bilime olan ilgilerinin artacağına inanıyorum. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi tam da bu doğrultuda hizmet vermektedir. Bilim ve Sanat Şenliğimizi ilk kez düzenliyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha detaylı şenlikler gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Topluma Hizmet Uygulamaları Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Dilek Zeren Özer de üniversite-okul işbirliğinin geliştirmesini hedeflediklerini söyledi. Öğrencilerin dersler doğrultusunda hazırladıkları projelere bireysel veya gruplar halinde katkı sağladıklarının altını çizen Doç. Dr. Dilek Zeren Özer; “Fakülte projesi olarak da değerlendirdiğimiz bu şenlik, 14 farklı öğretmenlik programının işbirliğiyle ortaya çıkmıştır. Toplamda 75 adet sosyal sorumluluk projemiz var. Bu projelere 662 öğretmen adayı, 32 proje danışmanı öğretmen elemanı ve 42 paydaş katkı sağlamıştır. Ek olarak şenliğimizde öğretmen adaylarımızın ve paydaş kurumlarımızın hazırladığı eğitsel etkinlik ve atölyeler de yer almaktadır. Şenliğimizde ikinci bir fakülte projemiz daha var. Her öğretmenlik programımız bu yıl ki temamız olan sürdürülebilirlikle ilgili sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiler. Sunulacak projelerimizin bir kısmı da bu temayla ilgilidir. Koordinatörlük olarak, 2022 - 2023 eğitim-öğretim yılında ise 14 ana bilim dalımıza ve paydaşlarımıza "okuryazarlık" teması altında birleşmeyi, projeler geliştirmeyi öneriyoruz. Sergilenen sosyal sorumluluk projelerinin konuları, hedef kitleleri birbirinden farklılık gösterse de tüm projelerin ortak amacı toplum yararına sosyal faydadır. Sosyal fayda çatısı altında toplandığımız bu şenliğin, farklı hedef kitlelerdeki bilişsel ve duyuşsal olumlu etkilerinin yanında, üniversite olarak farklı işbirliklerinin kurulmasına, bilimsel araştırma ve projelere zemin hazırlamasına ayrıca katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından davetliler alanda açılan stantları ziyaret ederek öğrencilerin hazırladıkları projeler hakkında bilgi aldı.

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