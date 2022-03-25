Öğrencilere ücretsiz ‘MES Uzmanlığı Sertifika Programı’

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yalın üretim ve dijital süreçler konusunda öğrencilerin faydalanabileceği programlarla ilgili özel sektör temsilcileriyle işbirliğini arttırmaya başladı. Üniversite Yönetimi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi hedefiyle farklı alanlarda sertifikalı eğitim programlarının altyapı hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak kısa bir süre önce faaliyetlerine başlayan Dijital Dönüşüm, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DİJİMER) girişimleriyle Üretim Yürütme Sistemi (MES) Uzmanlığı Sertifika Programı’nın hayata geçirilmesi için Mert Yazılım firması ile işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği sayesinde BUÜ’lü öğrenciler iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yazılım uzmanlığı ve dijital süreçler konusunda sertifikalı eğitimler alabilecek. Toplam 20 başlıkta ve 32 saat sürmesi planlanan eğitimler öğrencilere ücretsiz verilecek. MES Uzmanlığı Sertifika Programı, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir arasında imzalandı. Törende DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz da hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi için en büyük sorumluluğun eğitim kurumlarına düştüğüne işaret etti. Özellikle üniversitelerin bu hedefle öğretim programlarını sürekli güncellemeleri ve iş dünyası ile istişare içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Dünya sürekli bir değişim içerisinde kendisini yenilemeye devam ediyor. Her geçen gün yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin de bu dönüşüm içerisinde geride kalmaması büyük bir önem arz ediyor. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenen öncü kurumlar arasında üniversitelerimiz geliyor. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi olarak iş dünyası ile ciddi bir iletişim pratiği oluşturduk. Onlardan gelen taleplere cevap vermek, öğrencilerimizin kariyer planlamaları başta olmak üzere iş hayatlarında nitelikli birer personel olabilmeleri için doğru eğitimleri sunabilmek için gayret ediyoruz. Akademik ve bilimsel yetkinliğimizi de bu doğrultuda sürekli güncelliyoruz. Yazılım ve dijital dönüşüm süreçleri de bu eğitim alanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. İmzalayacağımız işbirliği programı sayesinde öğrencilerimize iş dünyasına ihtiyaç duyulan eğitimler verebileceğiz” şeklinde konuştu.

Mert Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir ise Endüstri 4.0 metodunun son yıllarda en fazla konuşulan konuların başında geldiğini söyledi. Firma olarak makinelerle insanları birbirine bağlayan, etkileşimli ve çeşitli yapay zeka uygulamalarının olduğu teknolojik ürünler geliştirdiklerini kaydeden İlhan Özdemir, “Bu ürün gelişimini yurtiçi ve yurtdışında sürdürüyoruz. Son yıllarda yazılım uzmanlığı konusunda da yurt dışına göçün başladığını görüyoruz. Sanayicinin bu anlamda ciddi personel sıkıntısı çektiğini biliyoruz. Biz de bu sorunu çözebilmek adına firma olarak bir girişimde bulunmak istedik. Bir laboratuvar kurduk. Eğitimlere başladık ve kursiyerlerimize eğitim vermeye başladık. Yaptığımız eğitimlerin sertifikalandırılması noktasında da DİJİMER ile iletişime geçtik. Birlikte blok bir sertifika programı yapacağız. Eğitimlerimiz hem teorik hem de pratik olacak. Öğrenciler tüm süreci yerinde görecek ve birebir deneyimleyebilecek. Üniversite ile bu anlamda işbirliğine geçecek olmaktan dolayı da son derece mutluyuz” dedi.

DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz da eğitimlerin öğrenciler için büyük bir katma değere sahip olacağını vurguladı. Firmanın içerisinde bir hat bulunduğunu ve kursiyerlerin bu hat üzerinde doğrudan uygulamalı eğitim alabileceklerini açıklayan Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, “Öğrencilerimiz bu eğitimleri hem duyarak hem de görerek alabilecekler. Bizler de bu süreçten öğrencilerimizi faydalandırmaya çalışacağız. Teknik eğitimler olacağı için mühendislik ağırlıklı gidecek bir eğitim profili oluşturulacak. Aynı zamanda fen bilimleri alanlarındaki eğitimlere de katkı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

MES Uzmanlığı Sertifika Programı, 12 kişilik sınıflarda ve BUÜ’lü öğrencilere ücretsiz olarak başlatılacak. Eğitimler yıl içerisinde farklı dönemlerde sürdürülecek.