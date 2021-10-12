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Öğrenciler için ’Sonbahar Şenliği’

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri’nde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademisi öğrencileri için ’Sonbahar Şenliği’ düzenlendi.

BURSA 12.10.2021, 10:31
Öğrenciler için ’Sonbahar Şenliği’

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri’nde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademisi öğrencileri için ’Sonbahar Şenliği’ düzenlendi.

Birçok etkinliğin yer aldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Sukaypark’ta gerçekleştirilen Sonbahar Şenliği’ne Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri’nde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademisi’nde eğitim gören 120 öğrenci ile birlikte velileri katıldı. Şenlik kapsamında düzenlenen etkinlikler öğrencilerden büyük ilgi gördü. Velileriyle birlikte halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi etkinliklere katılarak renkli görüntüler sergileyen öğrenciler, şişme oyun havuzlarında da gönüllerince eğlendi. Yılın son güneşli günlerini Sonbahar Şenliği’nde eğlenerek geçiren öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

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