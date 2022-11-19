Öğrenciler Gürsu Adrenalin Park’ta stres attı

Gürsu Adrenalin Park, Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu’nun kampına ev sahipliği yaptı. Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nın organizasyonuyla Adrenalin Park’ta ağırlanan öğrenciler, hem stres attı hem de doğanın keyfini yaşadı.

Gürsu’nun turizminin gelişimini sağlamak hedefiyle, Gürsu Belediyesi’ nce Ericek’te oluşturulan Gürsu Adrenalin Park, alternatifli konaklama imkanları ve leziz tatlar sunan Kırlangıç Sofrası’yla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. “Gençlerimize yönelik her türlü hizmeti büyük bir heyecan ve şevkle gerçekleştiriyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Değerli gençlerimizi, doğa sporları alanında önemli alternatif merkezler arasında yer alan ve Gürsu’nun simgelerinden biri haline gelen Adrenalin Parkta ağırlamaktan mutlu olduk. Yaptığımız çalışmalarla, gerek konaklama gerek yeme içme imkanlarını genişlettiğimiz Adrenalin Parkta, doğal zenginlikleriyle sunduğu imkanlarla doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezleri arasında yerini aldı. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki Adrenalin Parkı’nın muhteşem manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkarmaya bekliyoruz” dedi.

Eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan Adrenalin Park bünyesinde; zipline, doğa yürüyüşleri parkuru, kampçılık alanı, gölet sporları alanı, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer almakta.

Festivaller, şölenler, spor yarışları, piknikler, konserler, kamplar gibi birçok organizasyonun da gerçekleştirildiği Adrenalin Park, en özel anlara da tanıklık edecek doğasıyla tüm doğaseverler için alternatif oluşturmakta. Rengarenk bungalov evleri, taş konağı, hobbit evleri, çadır alanları, Kırlangıç Sofrası, yaz kış muhteşem manzaralar oluşturan doğasıyla Adrenalin Park misafirlerini ağırlamayı bekliyor.