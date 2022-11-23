Öğrenciler çevre eğitimini yerinde alıyor

Çocuklara çevre bilinci aşılamak için okullarda eğitimler düzenleyen Nilüfer Belediyesi, bu eğitimleri görsel olarak da desteklemek için ilgili tesislere geziler düzenliyor. Tesislerde çocuklara, arıtma, katı atık depolama ve tıbbi atıkların bertarafı ile ilgili yerinde bilgiler veriliyor.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocukların, çevre konusunda daha bilinçli olmaları için okullarda verdiği eğitimleri genişleterek tesislerde sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi, çocuklardaki çevre bilincinin görsel olarak da desteklenmesi amacıyla Yenikent Katı Atık Depolama Tesisi’nde Çöp Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi’ne, Katı Atık Depolama Alanı’na ve Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisi’ne eğitim gezileri düzenlemeye başladı. Çocuklar tesislere yapılan ziyaretlerde atıkların nasıl ayrıştırıldığını ve nasıl bertaraf edildiğini yetkililerden öğreniyor.

Program çerçevesinde düzenlenen ilk iki geziye Akçalar Fahriye Sayarel İlkokulu ve Alara Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde, Tesis Müdürü Hakan Yuvanaydın’dan detaylı bilgi alan öğrenciler, Bursa ve Yalova çevresinde bulunan hastane, eczane, sağlık kurumu ya da evlerden çıkan tıbbi atıkların yüksek sıcaklıklarda zararlı organizmalardan nasıl ayrıştırıldığını bizzat görme şansına sahip oldu.

Yenikent Katı Atık Tesisi’nde atıkların nasıl ayrıştırıldığını, atıkların doğaya verdiği zararların önüne nasıl geçildiğine tanıklık eden öğrenciler, çöplerin içinde oluşan gazların elektrik enerjisine dönüşümünü ve atıklardan akan suların yer altı sularına ve doğaya karışmaması için yapılan çalışmayı da yetkililerden öğrendi.

Okullarla iş birliği halinde düzenlenen geziler 2022-2023 eğitim dönemi boyunca devam edecek. Her hafta bir okulun katılımıyla gerçekleştirilen gezilere yıl sonuna kadar toplam 25 okulun öğrencilerinin katılması planlanıyor.